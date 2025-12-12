Estátua com 21 metros de Messi inaugurada este sábado na Índia. Argentino faz digressão de três dias no país

Tem 21 metros, demorou 40 dias a construir e pretende homenagear a estrela do futebol argentino. A estátua de Messi na Índia tem inauguração prevista para este sábado, 13 de dezembro, dia em que o futebolista começa uma digressão de três dias pelo país. Lionel Messi, de 38 anos, vai estar na inauguração da estátua de ferro, em Calcutá, mas de forma remota, por questões de segurança, de acordo com a AFP. “É motivo de orgulho erguer a estátua de Messi. É a mais alta que já fiz”, afirmou o autor principal da obra, Monti Paul, em declarações à agência de notícias francesa. 45 pessoas estiveram envolvidas na operação para erguer a estátua de grandes dimensões que representa o jogador argentino a erguer o troféu do Mundial de futebol, conquistado pela seleção argentina, em 2022. . O dia em que vai ser revelada a estátua marca o início da "GOAT [Greatest Of All Time] Tour" do jogador do Inter Miami pela Índia. O vencedor por oito vezes da Bola de Ouro vai passar por Hyderabad, Calcutá, Mumbai e Deli, e segundo os media locais deverá haver um encontro entre a estrela do futebol mundial e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. Nesta digressão, Messi irá ainda participar em jogos amigáveis. . Antes de iniciar a viagem de três dias na Índia, Messi afirmou que se trata de "um país muito especial", com "adeptos fantásticos". “É uma nação apaixonada pelo futebol, e espero conhecer uma nova geração de adeptos enquanto partilho o meu amor por este desporto”, referiu, em comunicado, o antigo jogador do Barcelona. .Durante os três dias na Índia, o argentino deverá também encontrar-se com a estrela de Bollywood Shah Rukh Khan e o ex-capitão de críquete da Índia Sourav Ganguly.A partir deste fim de semana, o futebolista pode adicionar no currículo uma estátua, mas outra poderá estar a caminho. Isto porque Joan Laporta, o presidente do Barcelona, clube onde Messi se deu a conhecer ao mundo e onde fez praticamente toda a carreira, revelou o desejo de homenagear o jogador com uma estátua na entrada do estádio, alvo de obras de renovação."Nós, como adeptos do Barça, adoraríamos ter uma estátua em homenagem a Lionel Messi no novo estádio. Messi merece ter a sua estátua. Vamos preparar o projeto, falaremos com a sua família e, se concordarem, avançaremos com o plano", afirmou o dirigente.Se a vontade do presidente do Barcelona se concretizar, Messi tornar-se-á no terceiro jogador com direito a estátua em Campo Nou, juntando-se ao neerlandês Johan Cruyff, que também foi treinador dos catalães, e ao húngaro László Kubala. .Presidente do Barcelona admite estátua em homenagem a Messi em Camp Nou