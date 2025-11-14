Presidente do Barcelona admite estátua em homenagem a Messi em Camp Nou

Depois de Lionel Messi ter feito uma visita inesperada a Camp Nou, estádio do FC Barcelona ainda em obras de renovação, o presidente do clube, Joan Laporta, revelou o desejo de homenagear o jogador argentino com uma estátua na entrada do recinto."Nós, como adeptos do Barça, adoraríamos ter uma estátua em homenagem a Lionel Messi no novo estádio. Messi merece ter a sua estátua. Vamos preparar o projeto, falaremos com a sua família e, se concordarem, avançaremos com o plano", afirmou o dirigente.Se essa ideia passar à prática, Messi tornar-se-á no terceiro jogador com direito a estátua em Campo Nou, juntando-se ao neerlandês Johan Cruyff, que também foi treinador dos catalães, e ao húngaro László Kubala.Nos últimos dias, Messi pisou o relvado do estádio do Barcelona, tirou fotografias e declarou o seu amor ao clube nas redes sociais, tendo recordado os anos em que foi "imensamente feliz".O avançado de 38 anos lamentou também nunca ter tido um jogo de despedida quando deixou o Barça em 2001 para assinar pelo Paris Saint-Germain: "Oxalá possa voltar algum dia e não só apenas para me despedir como jogador, como nunca pude fazer…". Messi representou a equipa principal do Barcelona ao longo de 17 anos, tendo marcado 672 golos em 778 jogos oficiais, registo que faz dele o melhor marcador de sempre do clube. Nesse período conquistou dez títulos espanhóis, sete Taças do Rei, sete Supertaças de Espanha, quatro Ligas dos Campeões, três Supertaças Europeias e três Mundiais de Clubes.