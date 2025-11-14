Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Lionel Messi no Barcelona
Lionel Messi no Barcelona
Desporto

Presidente do Barcelona admite estátua em homenagem a Messi em Camp Nou

Se a ideia passar à prática, Messi tornar-se-á no terceiro jogador com direito a estátua em Campo Nou, juntando-se a Johan Cruyff, que também foi treinador dos catalães, e a László Kubala.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

Depois de Lionel Messi ter feito uma visita inesperada a Camp Nou, estádio do FC Barcelona ainda em obras de renovação, o presidente do clube, Joan Laporta, revelou o desejo de homenagear o jogador argentino com uma estátua na entrada do recinto.

"Nós, como adeptos do Barça, adoraríamos ter uma estátua em homenagem a Lionel Messi no novo estádio. Messi merece ter a sua estátua. Vamos preparar o projeto, falaremos com a sua família e, se concordarem, avançaremos com o plano", afirmou o dirigente.

Se essa ideia passar à prática, Messi tornar-se-á no terceiro jogador com direito a estátua em Campo Nou, juntando-se ao neerlandês Johan Cruyff, que também foi treinador dos catalães, e ao húngaro László Kubala.

Nos últimos dias, Messi pisou o relvado do estádio do Barcelona, tirou fotografias e declarou o seu amor ao clube nas redes sociais, tendo recordado os anos em que foi "imensamente feliz".

O avançado de 38 anos lamentou também nunca ter tido um jogo de despedida quando deixou o Barça em 2001 para assinar pelo Paris Saint-Germain: "Oxalá possa voltar algum dia e não só apenas para me despedir como jogador, como nunca pude fazer…"

Messi representou a equipa principal do Barcelona ao longo de 17 anos, tendo marcado 672 golos em 778 jogos oficiais, registo que faz dele o melhor marcador de sempre do clube. Nesse período conquistou dez títulos espanhóis, sete Taças do Rei, sete Supertaças de Espanha, quatro Ligas dos Campeões, três Supertaças Europeias e três Mundiais de Clubes.

Lionel Messi
FC Barcelona

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt