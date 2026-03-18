Liga Portugal lança plataforma para esclarecer sanções disciplinares

A Liga Portugal lançou uma nova plataforma digital destinada a esclarecer a execução e o cumprimento de sanções disciplinares no âmbito das competições profissionais, reforçando o acesso à informação jurídica por parte dos clubes e das sociedades desportivas.A ferramenta foi desenvolvida com base na análise e sistematização das questões mais frequentes colocadas pelos clubes e SAD, em articulação com diferentes departamentos da Federação Portuguesa de Futebol. O objetivo é servir como instrumento de apoio interpretativo ao Regulamento Disciplinar das competições organizadas pela Liga, contribuindo para uma aplicação mais clara e consistente das normas.Com esta iniciativa, a Liga pretende simplificar o acesso a informação relevante e reduzir a complexidade burocrática associada à interpretação das sanções disciplinares, promovendo simultaneamente maior segurança jurídica nos processos de decisão. A plataforma permite a consulta permanente e rápida de conteúdos explicativos, facilitando o trabalho dos clubes na gestão de castigos e suspensões.Aceda aqui à ferramenta.O presidente da Liga Portugal, Reinaldo Teixeira, sublinhou que esta ferramenta representa um reforço do compromisso institucional com a transparência, a colaboração e a eficiência no futebol profissional. Segundo o dirigente, a disponibilização de informação jurídica de forma acessível contribui para aproximar a Liga dos seus associados e melhorar a compreensão das regras em vigor.A plataforma foi concebida como um recurso dinâmico, estando prevista a sua atualização contínua para acompanhar eventuais alterações regulamentares e garantir que a informação disponibilizada se mantém atual e fiável..Reinaldo Teixeira propõe pacto para ajudar a seleção a ser campeã mundial.Reinaldo Teixeira. De delegado a presidente da Liga Portugal em 29 anos