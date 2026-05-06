Liga Europa: Schuster reconhece vantagem do Sp. Braga, mas acredita na reviravolta do Friburgo

O treinador do Friburgo, Julian Schuster, assumiu esta quarta-feira, 6 de maio, que o Sp. Braga parte em vantagem para a segunda mão das meias-finais da Liga Europa, mas garantiu que a equipa alemã acredita na reviravolta diante dos seus adeptos. A formação germânica recebe os minhotos esta quinta-feira, às 20h00, depois da derrota por 2-1 sofrida em Braga na primeira mão.Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, Schuster destacou a experiência europeia dos arsenalistas e lembrou a forma como os bracarenses conseguiram recuperar frente ao Betis, nos quartos de final da competição. “O SC Braga é uma equipa que nunca deixa de acreditar. Viu-se isso em Sevilha, quando estava a perder por 2-0 e conseguiu dar a volta. São detalhes que podem decidir uma eliminatória e nós também temos de acreditar até ao fim”, afirmou.O técnico do Friburgo reconheceu que os portugueses chegam “em melhor posição” após a vitória no primeiro jogo, mas mostrou confiança na resposta da sua equipa, sobretudo pelo fator casa. “As duas equipas têm hipóteses de chegar à final. O Braga está em vantagem, mas acreditamos que, perante os nossos adeptos, podemos inverter a eliminatória. Temos feito bons jogos e isso dá-nos confiança”, sublinhou.Schuster elogiou ainda o estilo de jogo do Sp. Braga, destacando a capacidade dos minhotos em controlar a posse de bola. “O Braga tem muita qualidade em posse e faz isso muito bem. Temos de saber adaptar-nos a esse contexto, mas também temos qualidade e preparámo-nos bem para este jogo”, explicou.O treinador alemão abordou igualmente o ambiente que se vive na cidade antes daquela que pode ser a primeira final europeia da história do Friburgo. Apesar da euforia dos adeptos, Schuster garantiu que o grupo tenta manter a normalidade. “Os adeptos falam connosco na rua, pedem bilhetes, mas isso é normal. O futebol está a unir a cidade e isso é bonito, mas temos de continuar focados no nosso trabalho diário”, referiu.O Friburgo chega ao encontro depois de um empate frente ao Wolfsburgo, para a Bundesliga, mas perdeu o avançado japonês Suzuki, que sofreu uma fratura na clavícula e falha o duelo com os bracarenses. Ainda assim, Schuster considera que o grupo deve reagir de forma unida à ausência de um dos jogadores mais influentes da equipa..Liga Europa. Sp. Braga adianta-se ao Friburgo e está um passo mais perto da final