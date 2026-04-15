Liga Europa: FC Porto e SC Braga com ambição de chegar às meias finais

FC Porto e SC Braga entram esta quinta-feira em campo com o objetivo comum de garantir um lugar nas meias-finais da Liga Europa, numa fase decisiva da temporada europeia para as equipas portuguesas. Para o Porto, e depois do empate a um golo registado no Estádio do Dragão, está tudo em aberto para o encontro da segunda mão, em Inglaterra. Na antevisão à partida, Francesco Farioli mostrou confiança no estado da equipa e deixou claro que o FC Porto viaja com ambição. “Mentalmente e fisicamente não poderíamos estar melhor. Sabemos o nível do adversário e as dificuldades que teremos pela frente, mas temos o desejo claro de jogar todas as nossas cartas”, afirmou o treinador portista.O técnico italiano reconheceu que a mudança de treinador no Nottingham Forest trouxe novas dinâmicas ao adversário e alertou para possíveis alterações táticas. “Desde a chegada do Vítor, a variabilidade do Nottingham é gigante. Estamos a falar de duas abordagens completamente diferentes e temos de estar preparados para mudanças”,explicou, lembrando que o conhecimento do ambiente em Inglaterra poderá ser uma vantagem nesta fase da eliminatória.Apesar do longo jejum de vitórias do FC Porto em solo inglês, Farioli recusou valorizar esse dado estatístico. “Não queremos bater recordes, queremos escrever uma página importante na história do FC Porto. A prioridade é disputar um grande jogo e, se tivermos a oportunidade de seguir em frente, é por isso que jogamos”, sublinhou. Entre as possíveis soluções para o onze inicial, o treinador admitiu a utilização de Pablo Rosario em diferentes funções defensivas. “Tem-nos ajudado em várias posições e também como lateral-direito. É uma das soluções mais lógicas”.Ao lado do técnico na conferência de imprensa esteve Thiago Silva, que destacou a importância de manter a identidade competitiva da equipa nesta fase da época. “O que nos trouxe até aqui foi o nosso trabalho: sermos agressivos na marcação, ter a bola, jogar com alegria. É continuar a fazer isso da melhor maneira possível”, afirmou o central brasileiro.Perante um Nottingham Forest que apresenta um dos ataques mais fortes da competição, o jogador mostrou confiança na resposta coletiva dos dragões. “Sabemos que eles acreditam que aqui podem fazer melhor, mas nós temos de trabalhar para impedir isso. Neutralizar as principais jogadas e fazer o nosso jogo de maneira alegre, confiante e estratégica”.Com a eliminatória totalmente em aberto, o FC Porto entra em campo determinado a confirmar a passagem às meias-finais e manter viva a ambição europeia numa fase decisiva da temporada..FC Porto e SC Braga entram esta quinta-feira em campo com o objetivo comum de garantir um lugar nas meias-finais da Liga Europa, numa fase decisiva da temporada europeia para as equipas portuguesas. Para o Porto, e depois do empate a um golo registado no Estádio do Dragão, está tudo em aberto para o encontro da segunda mão, em Inglaterra. Na antevisão à partida, Francesco Farioli mostrou confiança no estado da equipa e deixou claro que o FC Porto viaja com ambição. “Mentalmente e fisicamente não poderíamos estar melhor. Sabemos o nível do adversário e as dificuldades que teremos pela frente, mas temos o desejo claro de jogar todas as nossas cartas”, afirmou o treinador portista.O técnico italiano reconheceu que a mudança de treinador no Nottingham Forest trouxe novas dinâmicas ao adversário e alertou para possíveis alterações táticas. “Desde a chegada do Vítor, a variabilidade do Nottingham é gigante. Estamos a falar de duas abordagens completamente diferentes e temos de estar preparados para mudanças”,explicou, lembrando que o conhecimento do ambiente em Inglaterra poderá ser uma vantagem nesta fase da eliminatória.Apesar do longo jejum de vitórias do FC Porto em solo inglês, Farioli recusou valorizar esse dado estatístico. “Não queremos bater recordes, queremos escrever uma página importante na história do FC Porto. A prioridade é disputar um grande jogo e, se tivermos a oportunidade de seguir em frente, é por isso que jogamos”, sublinhou. Entre as possíveis soluções para o onze inicial, o treinador admitiu a utilização de Pablo Rosario em diferentes funções defensivas. “Tem-nos ajudado em várias posições e também como lateral-direito. É uma das soluções mais lógicas”.Ao lado do técnico na conferência de imprensa esteve Thiago Silva, que destacou a importância de manter a identidade competitiva da equipa nesta fase da época. “O que nos trouxe até aqui foi o nosso trabalho: sermos agressivos na marcação, ter a bola, jogar com alegria. É continuar a fazer isso da melhor maneira possível”, afirmou o central brasileiro.Perante um Nottingham Forest que apresenta um dos ataques mais fortes da competição, o jogador mostrou confiança na resposta coletiva dos dragões. “Sabemos que eles acreditam que aqui podem fazer melhor, mas nós temos de trabalhar para impedir isso. Neutralizar as principais jogadas e fazer o nosso jogo de maneira alegre, confiante e estratégica”.Com a eliminatória totalmente em aberto, o FC Porto entra em campo determinado a confirmar a passagem às meias-finais e manter viva a ambição europeia numa fase decisiva da temporada..Liga Europa: FC Porto empata com Nottingham Forest no regresso de Vítor Pereira ao Dragão (veja os golos).Liga Europa. Sporting de Braga empata com Bétis na primeira mão dos quartos de final