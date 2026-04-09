Liga Europa: FC Porto empata com Nottingham Forest no regresso de Vítor Pereira ao Dragão (veja os golos)
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Liga Europa: FC Porto empata com Nottingham Forest no regresso de Vítor Pereira ao Dragão (veja os golos)

Os azuis e brancos adiantaram-se no marcador com um golo de William Gomes, aos 11 minutos, mas a equipa inglesa chegou ao empate aos 13, beneficiando de um autogolo de Martim Fernandes.
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O FC Porto empatou esta quinta-feira, 9 de abril, 1-1 na receção aos ingleses do Nottingham Forest, treinados pelo português Vítor Pereira, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol, num jogo com dois golos nos primeiros 15 minutos.

Os azuis e brancos adiantaram-se no marcador com um golo do brasileiro William Gomes, aos 11 minutos, mas a equipa de Vítor Pereira, duas vezes campeão nacional pelo FC Porto e de regresso ao Estádio do Dragão, chegou ao empate aos 13, beneficiando de um autogolo de Martim Fernandes.

O jogo da segunda mão está marcado para a próxima quinta-feira, dia 16 de abril, no City Ground, em Nottingham, com o vencedor da eliminatória a enfrentar nas meias-finais a equipa que ganhar o duelo entre os italianos Bolonha e os ingleses do Aston Villa.

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