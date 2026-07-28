Liga BPI. Benfica inicia defesa do título frente ao Racing Power e FC Porto vai estrear-se com o Valadares
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Liga BPI. Benfica inicia defesa do título frente ao Racing Power e FC Porto vai estrear-se com o Valadares

O início do campeonato de futebol feminino está agendado para o dia 12 de setembro. Supertaça terá o primeiro clássico da época no dia 5 ou 6 de setembro.
Isaura Almeida
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O hexacampeão nacional de futebol feminino, o Benfica inicia a defesa do título, em casa, com o Racing Power, enquanto o FC Porto, campeão da II Divisão, fará a estreia na prova diante do Valadares Gaia.

A primeira jornada da Liga BPI está marcada para o dia 12 de setembro. A Supertaça, entre o Benfica e o FC Porto, finalista vencido da Taça e Portugal dá início à temporada no dia 5 ou 6 de setembro.

O sorteio realizado esta terça-feira, dia 28 de julho, na Cidade do Futebol, ditou a ordem das 18 jornadas da edição do principal escalão do futebol feminino português. A prova será disputada por dez equipas, num campeonato a duas voltas.

Olhando para o calendário da Liga BPI 2026/27, Benfica e Sporting enfrentam-se na quinta jornada, sendo que o FC Porto visita as leoas na 7.ª jornada e enfrenta o campeão na nona jornada.

Primeira jornada da LIGA BPI 2026/27
Valadares Gaia - FC Porto
Benfica - Racing Power
Torreense - Rio Ave
Sporting CP - Vit. Guimarães
Sp. Braga  - Marítimo

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