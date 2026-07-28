Liga BPI. Benfica inicia defesa do título frente ao Racing Power e FC Porto vai estrear-se com o Valadares

O hexacampeão nacional de futebol feminino, o Benfica inicia a defesa do título, em casa, com o Racing Power, enquanto o FC Porto, campeão da II Divisão, fará a estreia na prova diante do Valadares Gaia. A primeira jornada da Liga BPI está marcada para o dia 12 de setembro. A Supertaça, entre o Benfica e o FC Porto, finalista vencido da Taça e Portugal dá início à temporada no dia 5 ou 6 de setembro.O sorteio realizado esta terça-feira, dia 28 de julho, na Cidade do Futebol, ditou a ordem das 18 jornadas da edição do principal escalão do futebol feminino português. A prova será disputada por dez equipas, num campeonato a duas voltas. Olhando para o calendário da Liga BPI 2026/27, Benfica e Sporting enfrentam-se na quinta jornada, sendo que o FC Porto visita as leoas na 7.ª jornada e enfrenta o campeão na nona jornada. Primeira jornada da LIGA BPI 2026/27Valadares Gaia - FC PortoBenfica - Racing PowerTorreense - Rio AveSporting CP - Vit. GuimarãesSp. Braga - Marítimo.Futebol feminino. Sofia Teles: “O objetivo é construir uma Liga BPI autónoma e profissional”.Liga BPI 2025/26: 10 equipas, 0 treinadoras