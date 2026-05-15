Futebol feminino. Sofia Teles: “O objetivo é construir uma Liga BPI autónoma e profissional”
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Futebol feminino. Sofia Teles: “O objetivo é construir uma Liga BPI autónoma e profissional”

A Federação quer acelerar o crescimento da modalidade, aumentar o número de praticantes e consolidar a principal competição nacional como referência em Portugal.
Cecília Carmo
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