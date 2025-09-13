Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ivan Baptista substituiu Filipa Patão no comando técnico do Benfica.
Desporto

Liga BPI 2025/26: 10 equipas, 0 treinadoras

Alfredina Silva foi uma das pioneiras do treino em Portugal e pede aos dirigentes para olharem para a competência. “A treinadora portuguesa é qualificada e considerada internacionalmente.”
Isaura Almeida
Publicado a
Atualizado a
Benfica
Futebol feminino
Liga BPI
Alfredina Silva

