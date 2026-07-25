Lando Norris numa volta lançada.
Lando Norris numa volta lançada.EPA/Zsolt Czegledi
Desporto

Lando Norris consegue 'pole position' para o GP da Hungria por apenas 12 milésimos

Piloto da McLaren bateu Lewis Hamilton numa sessão renhida em Hungaroring, com Charles Leclerc a fechar o lote dos três primeiros para a Ferrari. ATUALIZAÇÃO - Hamilton foi penalizado.
Ricardo Simões Ferreira
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O piloto britânico Lando Norris conquistou este sábado a pole position para o Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1, garantindo o lugar de topo da grelha de partida com a marca de 1:17.207. Numa sessão de qualificação marcada pelo equilíbrio extremo no circuito de Hungaroring, o representante da McLaren superou Lewis Hamilton, aos comandos do monolugar da Ferrari, por escassos 12 milésimos de segundo.

A Scuderia Ferrari colocou os seus dois carros nas outras posições cimeiras, com Charles Leclerc a assegurar o terceiro melhor tempo da sessão, a 238 milésimos do registo do líder. A segunda linha da grelha ficará completada pelo jovem italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, que obteve o quarto registo da tarde, imediatamente à frente do australiano Oscar Piastri, no segundo carro da McLaren.

Hamilton viu-se penalizado após a sessão, caindo três lugares, beneficiando assim o seu companheiro de equipa, Antonelli e Piastri:

Lando Norris numa volta lançada.
Lewis Hamilton penalizado em três posições no GP da Hungria

A sessão de qualificação no traçado húngaro ofereceu momentos de grande imprevisibilidade ao longo de todas as fases da eliminatória. Fernando Alonso destacou-se na Q1 ao conseguir levar o seu Aston Martin até à segunda fase da sessão pela primeira vez no ano, beneficiando do novo pacote de atualizações do carro - que incluiu nada menos do que 18 upgrades.

Em sentido inverso, a fase inicial ditou a eliminação prematura de nomes como Carlos Sainz e Alexander Albon, ambos da Williams, Lance Stroll, Oliver Bearman e a dupla da equipa Cadillac, formada por Sergio Pérez e Valtteri Bottas.

Na fase decisiva da Q3, Max Verstappen não foi além da sexta posição da grelha após ter feito um pião no setor final da sua última tentativa cronometrada. O piloto da Red Bull ficou colocado logo à frente de George Russell, da Mercedes, que se qualificou em sétimo mas viu o seu carro imobilizar-se na pista momentos após cruzar a linha de meta devido a um problema mecânico.

O grupo dos dez primeiros ficou completo com Isack Hadjar no segundo Red Bull, Arvid Lindblad no Racing Bulls e Nico Hülkenberg ao volante do Audi.

Nas reações após o final do treino cronometrado, Lando Norris sublinhou a enorme exigência técnica do circuito magiar e a relevância de arrancar do topo numa pista onde as ultrapassagens são particularmente difíceis. O piloto da McLaren destacou o excelente equilíbrio demonstrado pelo carro na sua última tentativa da Q3 e a margem mínima que definiu a conquista da posição de honra.

Já Lewis Hamilton manifestou satisfação com o ritmo demonstrado pelo monolugar da Ferrari em Hungaroring, embora tenha reconhecido o amargo de perder a pole por uma fração tão reduzida de tempo. O heptacampeão mundial enfatizou o avanço sólido da equipa este fim de semana e a confiança para atacar na partida de domingo - isto quando ficava ainda sob reserva da análise dos comissários desportivos por um incidente de impedimento em pista.

Os receios do piloto britânico vieram a confirmar-se, com os comissários a penalizar Lewis Hamilton com três lugares por ter impedido Oscar Piastri quando este estava na sua volta lançada. Leia aqui:

Lando Norris numa volta lançada.
Lewis Hamilton penalizado em três posições no GP da Hungria

A fechar os depoimentos do topo da tabela, Charles Leclerc considerou que a terceira posição (sobe a segundo com a penalização do companheiro de equipa) constitui uma plataforma estratégica bastante favorável para o Grande Prémio. O monegasco explicou que a gestão de energia e a tração à saída das curvas lentas foram fatores determinantes durante toda a qualificação, mostrando-se convicto de que a Ferrari tem argumentos competitivos para discutir os lugares da frente ao longo das 70 voltas da corrida.

Notícia atualizada com a penalização de Lewis Hamilton)

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