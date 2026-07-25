Lando Norris consegue 'pole position' para o GP da Hungria por apenas 12 milésimos

O piloto britânico Lando Norris conquistou este sábado a pole position para o Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1, garantindo o lugar de topo da grelha de partida com a marca de 1:17.207. Numa sessão de qualificação marcada pelo equilíbrio extremo no circuito de Hungaroring, o representante da McLaren superou Lewis Hamilton, aos comandos do monolugar da Ferrari, por escassos 12 milésimos de segundo.A Scuderia Ferrari colocou os seus dois carros nas outras posições cimeiras, com Charles Leclerc a assegurar o terceiro melhor tempo da sessão, a 238 milésimos do registo do líder. A segunda linha da grelha ficará completada pelo jovem italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, que obteve o quarto registo da tarde, imediatamente à frente do australiano Oscar Piastri, no segundo carro da McLaren.Hamilton viu-se penalizado após a sessão, caindo três lugares, beneficiando assim o seu companheiro de equipa, Antonelli e Piastri:.Lewis Hamilton penalizado em três posições no GP da Hungria. A sessão de qualificação no traçado húngaro ofereceu momentos de grande imprevisibilidade ao longo de todas as fases da eliminatória. Fernando Alonso destacou-se na Q1 ao conseguir levar o seu Aston Martin até à segunda fase da sessão pela primeira vez no ano, beneficiando do novo pacote de atualizações do carro - que incluiu nada menos do que 18 upgrades. Em sentido inverso, a fase inicial ditou a eliminação prematura de nomes como Carlos Sainz e Alexander Albon, ambos da Williams, Lance Stroll, Oliver Bearman e a dupla da equipa Cadillac, formada por Sergio Pérez e Valtteri Bottas.Na fase decisiva da Q3, Max Verstappen não foi além da sexta posição da grelha após ter feito um pião no setor final da sua última tentativa cronometrada. O piloto da Red Bull ficou colocado logo à frente de George Russell, da Mercedes, que se qualificou em sétimo mas viu o seu carro imobilizar-se na pista momentos após cruzar a linha de meta devido a um problema mecânico. O grupo dos dez primeiros ficou completo com Isack Hadjar no segundo Red Bull, Arvid Lindblad no Racing Bulls e Nico Hülkenberg ao volante do Audi.Nas reações após o final do treino cronometrado, Lando Norris sublinhou a enorme exigência técnica do circuito magiar e a relevância de arrancar do topo numa pista onde as ultrapassagens são particularmente difíceis. O piloto da McLaren destacou o excelente equilíbrio demonstrado pelo carro na sua última tentativa da Q3 e a margem mínima que definiu a conquista da posição de honra.Já Lewis Hamilton manifestou satisfação com o ritmo demonstrado pelo monolugar da Ferrari em Hungaroring, embora tenha reconhecido o amargo de perder a pole por uma fração tão reduzida de tempo. O heptacampeão mundial enfatizou o avanço sólido da equipa este fim de semana e a confiança para atacar na partida de domingo - isto quando ficava ainda sob reserva da análise dos comissários desportivos por um incidente de impedimento em pista.Os receios do piloto britânico vieram a confirmar-se, com os comissários a penalizar Lewis Hamilton com três lugares por ter impedido Oscar Piastri quando este estava na sua volta lançada. Leia aqui:.Lewis Hamilton penalizado em três posições no GP da Hungria. A fechar os depoimentos do topo da tabela, Charles Leclerc considerou que a terceira posição (sobe a segundo com a penalização do companheiro de equipa) constitui uma plataforma estratégica bastante favorável para o Grande Prémio. O monegasco explicou que a gestão de energia e a tração à saída das curvas lentas foram fatores determinantes durante toda a qualificação, mostrando-se convicto de que a Ferrari tem argumentos competitivos para discutir os lugares da frente ao longo das 70 voltas da corrida.Notícia atualizada com a penalização de Lewis Hamilton)