Kimi Antonelli sofreu a mesma penalização de Lewis Hamilton.
Kimi Antonelli sofreu a mesma penalização de Lewis Hamilton.EPA/Zoltan Balogh
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Kimi Antonelli também é penalizado no GP da Hungria e cai para o 7.º lugar da grelha

O líder do Mundial de Fórmula 1 foi sancionado com a perda de três posições por não ter reduzido o ritmo o suficiente sob bandeiras amarelas durante a qualificação no Hungaroring.
Ricardo Simões Ferreira
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O fim de semana do Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1 sofreu uma reviravolta nas horas seguintes ao fecho da sessão de qualificação neste sábado (25 de julho). Depois de Lewis Hamilton ter sido sancionado por ter obstruído Oscar Piastri na Curva 1, os comissários desportivos da FIA confirmaram que Kimi Antonelli foi igualmente punido com a perda de três lugares na grelha de partida para a corrida de domingo.

Kimi Antonelli sofreu a mesma penalização de Lewis Hamilton.
Lewis Hamilton penalizado em três posições no GP da Hungria

O piloto italiano da Mercedes, atual líder do Campeonato do Mundo, tinha garantido a quarta posição na Q3. No entanto, a sua última tentativa de volta rápida ficou sob investigação devido a uma infração cometida no setor final do circuito. Na última curva do Hungaroring, acenavam-se bandeiras amarelas na sequência de um pião de Max Verstappen.

Embora a telemetria analisada pela FIA tenha comprovado um alívio temporário no acelerador por parte do jovem piloto, a direção de corrida concluiu que a redução de velocidade durou uma fração de segundo insuficiente para cumprir os requisitos de segurança definidos pelos regulamentos sob bandeira amarela. Como consequência, o italiano arranca do 7.º posto da grelha de partida.

A penalização de Antonelli junta-se à de Hamilton (que caiu de 2.º para 5.º) e reconfigura as primeiras filas do Hungaroring. Lando Norris mantém a pole position, com Oscar Piastri e Max Verstappen a beneficiarem das sanções aplicadas aos dois homens da frente.

Kimi Antonelli sofreu a mesma penalização de Lewis Hamilton.
Lando Norris consegue 'pole position' para o GP da Hungria por apenas 12 milésimos
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