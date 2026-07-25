Lewis Hamilton penalizado em três posições no GP da Hungria

O piloto britânico Lewis Hamilton sofreu uma penalização de três lugares na grelha de partida para o Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1. Após ter garantido o segundo melhor tempo na sessão de qualificação deste sábado no Hungaroring — ficando a escassos 0,012 segundos da pole position de Lando Norris —, o piloto da Ferrari viu os comissários da FIA aplicar-lhe uma sanção por ter prejudicado a volta rápida de Oscar Piastri.O incidente ocorreu no final da Q3, na aproximação à Curva 1. Hamilton circulava a velocidade reduzida na trajetória ideal, em volta de arrefecimento, no exato momento em que o McLaren de Piastri iniciava a sua última tentativa lançada. Forçado a uma manobra de desvio para evitar a colisão, o piloto australiano teve de abortar a volta, terminando a sessão no quinto posto.O relatório oficial da FIA, emitido mais de uma hora após o fim da qualificação para o Grande Prémio, refere que Hamilton admitiu não ter visto Piastri nos espelhos retrovisores, explicando que o aviso via rádio por parte da equipa Ferrari chegou tarde demais para evitar a obstrução. Ainda assim, os comissários desportivos consideraram tratar-se de um bloqueio evitável, aplicando a penalização padrão de três posições.Com esta decisão, a primeira fila do GP da Hungria será ocupada por Lando Norris e Charles Leclerc, promovido ao segundo lugar. Andrea Kimi Antonelli sobe para o terceiro posto da grelha e Oscar Piastri para quarto, partindo logo à frente de Hamilton, que arrancará da quinta posição no domingo..Lando Norris consegue 'pole position' para o GP da Hungria por apenas 12 milésimos