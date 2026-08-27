K4 português vai defender título mundial e Alex Santos garante final em Poznań

O K4 500 metros masculino português garantiu esta quinta-feira a presença na final dos Campeonatos do Mundo de canoagem de velocidade, em Poznań, na Polónia, e vai poder defender o título conquistado em 2025.Na paracanoagem, Alex Santos também assegurou um lugar numa final, enquanto João Ribeiro e Messias Baptista, no K2 500, Beatriz Fernandes, no C1 200, e a dupla feminina constituída por Ana Brito e Clara Duarte avançaram para as meias-finais.

Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha terminaram a meia-final de K4 500 no segundo lugar, com o tempo de 1.24,61 minutos. A tripulação portuguesa ficou a apenas 10 centésimos da Lituânia, vencedora da regata, e superou a Espanha, terceira classificada, por 18 centésimos.

A final está marcada para esta sexta-feira, às 14.11 horas de Portugal continental. O quarteto português, campeão mundial em Milão, em 2025, vai partir da pista sete, tendo entre os adversários a Austrália, vice-campeã olímpica, a Hungria, a Lituânia e a Espanha. Na edição deste ano dos Europeus, Portugal terminou esta distância na quarta posição.

Antes de ajudarem a colocar o K4 na final, João Ribeiro e Messias Baptista também entraram em competição no K2 500 metros. Os vice-campeões mundiais venceram a respetiva eliminatória em 1.36,59 minutos, depois de terem liderado desde o início e reduzido o ritmo na parte final. A Noruega terminou a 41 centésimos e a França a 1,22 segundos da embarcação portuguesa.

A dupla nacional vai disputar a meia-final no sábado, partindo da pista cinco. João Ribeiro e Messias Baptista, campeões mundiais em 2023 e segundos classificados em 2025, terão como principais adversários a Austrália, atual campeã olímpica, e a anfitriã Polónia.

Na competição feminina de K2 500, Ana Brito e Clara Duarte terminaram a eliminatória no quarto lugar, com 1.58,83 minutos, a 8,56 segundos da Austrália, que dominou a série e garantiu o apuramento direto para a final. As portuguesas seguem para a meia-final de sábado, na qual terão de terminar entre as três primeiras para chegarem à regata das medalhas.

Beatriz Fernandes também avançou para as meias-finais de C1 200 metros. A portuguesa foi terceira na respetiva eliminatória, completando a distância em 50,78 segundos, a 1,74 da cubana Yarisleidis Cirilo Duboy. A decisão do acesso à final está marcada para sábado.

Menos positivo foi o resultado de Beatriz Fernandes e Inês Penetra na meia-final de C2 500. A dupla portuguesa, finalista no Mundial de 2025, terminou no sétimo lugar e falhou a passagem à regata das medalhas. As duas canoístas vão disputar esta sexta-feira a final B, às 13.41 horas.

Na paracanoagem, Alex Santos garantiu a presença na final de KL1 200 metros. O português terminou a meia-final na segunda posição, em 1.00,41 minutos, apenas atrás do chinês Xiaowei Yu, que venceu em 57,58 segundos. Os três primeiros classificados avançaram para a final A.

Portugal já tinha somado sete apuramentos no primeiro dia dos Mundiais. Além da vitória do K4 masculino na eliminatória, Fernando Pimenta ganhou a sua série de K1 1000 metros, com 3.51,24 minutos, e Teresa Portela foi terceira nos K1 500, em 2.02,34, garantindo ambos a presença nas meias-finais.

Também na paracanoagem, Norberto Mourão foi segundo na eliminatória de VL2 200 metros, com 56,34 segundos, Matilde Nunes terminou em quinto lugar nos KL3 200, em 56,52, e Alex Santos tinha sido segundo na sua série de KL1 200, com 59,48. Beatriz Fernandes e Inês Penetra tinham avançado no C2 500 depois do quinto lugar na eliminatória, com 2.10,30.

A única eliminação portuguesa registada no primeiro dia aconteceu no K4 500 feminino. Francisca Lopes, Clara Duarte, Ana Rodrigues e Maria Rego Gomes foram oitavas na respetiva série, com 1.45,89 minutos, não conseguindo avançar na competição.

A jornada de sexta-feira terá Fernando Pimenta nas meias-finais de K1 1000, às 09.57, e Teresa Portela na luta pela final de K1 500, às 09.21. Na paracanoagem, Norberto Mourão disputa a meia-final de VL2 200 às 08.10 e Matilde Nunes compete nos KL3 200 às 08.35. O momento principal do dia será a final do K4 500 masculino, com Portugal a procurar revalidar o título mundial.