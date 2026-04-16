Jéssica Silva aponta à vitória frente à Eslováquia: “Queremos somar três pontos e marcar golos”

A Seleção Nacional Feminina de Futebol joga este sábado com a Eslováquia, na Tatran Arena, em Prešov, num encontro agendado para as 15h00 (hora de Portugal continental), com o objetivo de voltar a vencer, depois do triunfo por 4-0 registado entre as duas equipas em março, no caminho do apuramento para o Campeonato do Mundo.Na antevisão da partida, a internacional portuguesa Jéssica Silva destacou a ambição das Navegadoras, sublinhando que Portugal quer somar mais uma vitória e aumentar a eficácia ofensiva, apesar de reconhecer as dificuldades acrescidas de jogar fora de casa. A avançada alertou para a intensidade das adversárias, afirmando que “podemos esperar uma Eslováquia bastante agressiva e intensa, como vimos nos últimos jogos que fizemos contra elas”, acrescentando que “este é mais um jogo em que queremos somar uma vitória e marcar golos” e que a equipa está a preparar-se “na nossa melhor forma”.Recordando o primeiro duelo, no qual também marcou, Jéssica Silva admitiu que o contexto será diferente desta vez, explicando que “agora o jogo vai ser mais difícil porque é em casa da Eslováquia”, reforçando ainda que Portugal não pode desperdiçar oportunidades: “sabemos que podemos fazer mais, podemos criar mais oportunidades e concretizá-las, e esse é o nosso objetivo. Sendo eu a marcar ou não, a nossa equipa precisa de fazer mais golos, e estamos super motivadas para este jogo.”A jogadora destacou igualmente a adaptação da equipa às condições encontradas em território eslovaco, referindo que “temos uma boa capacidade de adaptação”, apesar do clima mais frio, e que o tempo passado desde a chegada permitiu recuperar da viagem e preparar melhor o encontro. A convocatória ficou também marcada pela estreia de Daniela Areia Santos, central do Valadares Gaia FC, que se tornou a nona jogadora a somar a primeira internacionalização pela equipa principal sob o comando do selecionador Francisco Neto na temporada 2025/26, confirmando a aposta na renovação e no alargamento das opções do grupo. Sobre a integração de novas atletas, Jéssica Silva mostrou satisfação, afirmando que “é sempre bom perceber que há cada vez mais miúdas que podem chegar aqui e acrescentar qualidade à nossa Seleção”, sublinhando ainda que o grupo procura integrá-las rapidamente para que se sintam parte da equipa.O encontro será dirigido pela árbitra francesa Maïka Vanderstichel, assistida pelas compatriotas Elodie Coppola e Melissa Rossignol, enquanto Clémence Gonçalves desempenhará funções de quarta árbitra. Portugal procura assim confirmar o favoritismo e reforçar a consistência competitiva neste ciclo internacional..Portugal procura manter liderança na Letónia rumo ao Mundial de futebol feminino de 2027.Portugal domina e goleia Eslováquia por 4-0 na qualificação para o Mundial de futebol feminino de 2027