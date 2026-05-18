José María Gallego: “O adepto não é um cliente, é parte da alma do clube"
JM Gallego
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José María Gallego: “O adepto não é um cliente, é parte da alma do clube"

O investidor espanhol analisa o crescimento da indústria do futebol, no livro O Futebol S.A. que vai ser lançado em Portugal.
Cecília Carmo
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