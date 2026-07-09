Jorge Jesus é o novo selecionador nacional e será apresentado amanhã

Jorge Jesus já chegou a acordo com a Federação Portuguesa de Futebol e será apresentado amanhã, sexta-feira, dia 10 de julho, na Cidade do Futebol, como selecionador nacional, segundo soube o DN. O treinador português vai assinar contrato até 2030. Ou seja quatro anos, de forma a orientar a seleção nacional portuguesa no Campeonato do Mundo de futebol que Portugal co-organizará nesse ano com Espanha e Marrocos.Será a primeira experiência de seleção para Jorge Jesus, que na última temporada foi campeão saudita, pelo Al Nassr, mas também já orientou o Benfica, Sporting, Flamengo, além de Belenenses, Estrela da Amadora, etc. O sucessor de Roberto Martínez vai ser apresentado no dia em que passam dez anos da conquista do Euro2026, uma data simbólica mas de grande importância para o futebol português.Jorge Jesus não tem tempo a perder. O primeiro teste do novo técnico será defender o troféu da Liga das Nações conquistado em 2025, com Roberto Martínez, que deixou a seleção após a eliminação de nos oitavos de final do Mundial2026. Portugal integra o Grupo A4, com Dinamarca, Noruega e País de Gales e os jogos já estão agendados para setembro e outubro. O primeiro jogo está marcado para o dia 24 de setembro, no Estádio José Alvalade, frente ao País de Gales. Seguir-se-ão duelos com Noruega (fora), Dinamarca (fora) e, novamente, a Noruega (casa). A primeira convocatória terá de ser feita em meados do mês de setembro e com a época ainda no início.(em atualização).“Jorge Jesus é uma excelente escolha para selecionador nacional”