João Pinheiro entre os 13 árbitros que podem apitar a final ou o jogo do 3.º lugar do Mundial2026

João Pinheiro é candidato a arbitrar um dos quatro últimos jogos do Mundial2026, incluindo a final, agendada para o próximo dia 19 de julho. A polémica à volta da arbitragem do jogo em que a Argentina garantiu o apuramento para as meias-finais, ao vencer a Suíça por 3-1, após prolongamento, em Kansas City, o árbitro português manteve-se na lista final da FIFA. Ora, como o árbitro português esteve no jogo da Argentina, não poderá voltar a apitar a seleção de Messi nas meias finais, o que significa que só poderá apitar mesmo a final ou o jogo do terceiro e quarto lugar.A lista final integra Alireza Faghani (Austrália), Adham Makhadmeh (Jordânia), Jalal Jayed (Marrocos), Ismail Elfath (EUA), Wilton Sampaio (Brasil), Jesus Valenzuela (Venezuela), Espen Eskas (Noruega), Szymon Marciniak (Polónia), Maurizio Mariani (Itália), Glenn Nyberg (Suécia), Slavko Vincic (Eslovénia) e Ivan Barton, de El Salvador, que apitará a primeira meia-final, entre a França e a Espanha.A arbitragem do juiz da AF Braga no seu terceiro jogo no Mundial2026, depois de ter apitado o Suíça e Bósnia e Herzegovina, na fase de grupos, e o Canadá-África do Sul, nos 16-avos-de-final, foi polémica. O cartão vermelho mostrado a Breel Embolo desencadeou alguma perplexão a nível mundial e gerou criticas do lado helvético, mas, a FIFA preferiu reconhecer o facto de João Pinheiro ter corrigido uma má decisão e não beneficiar aquele que seria o prevaricador. Depois de mostrar um cartão amarelo a Leandro Paredes, por ter feito falta sobre Embolo, foi alertado pelo VAR para rever as imagens e acabou por corrigir a decisão, retirando a advertência ao médio argentino e exibindo o segundo amarelo ao avançado suíço por simulação. A Suíça ficou então a jogar com dez jogadores aos 72 minutos e iria ser eliminada no prolongamento, atacando a decisão do árbitro, mas segundo alguns especialistas, João Pinheiro cumpriu a regra do International Football Association Board (IFAB), organismo que rege as Leis do Jogo, que ainda antes deste Campeonato do Mundo começar, alargou o âmbito de intervenção do VAR nos casos de "erro de identidade". Uma normativa que já havia sido acionado, ainda na fase de grupos, na partida entre Estados Unidos e Paraguai (4-1). O bate-boca com Lionel Messi também correu Mundo. O argentino não gostou da forma como o árbitro português se dirigiu a ele e ripostou de dedo em riste (ver imagem): "Não me faltas ao respeito. Falas bem comigo. Eu falei bem contigo", terá afirmado Messi, segundo a imprensa argentina. Resta saber se ainda se voltarão a encontrar... na final ou no jogo do 3.º/4.º lugar do Campeonato do Mundo..João Pinheiro chamado para o Mundial2026: “É um marco muito importante também para a arbitragem portuguesa”.Argentina vence Suíça no prolongamento e está nas meias-finais do Mundial.Espanha nas meias-finais do Mundial 2026 ao vencer Bélgica como novo golo de Merino