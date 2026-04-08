João Pinheiro a horas de saber se vai arbitrar no Mundial2026

João Pinheiro sabe esta quinta-feira, dia 9 de abril, se vai ao Mundial2026. Segundo soube o DN, a FIFA vai divulgar a lista dos árbitros escolhidos para o próximo Campeonato do Mundo de futebol, que se joga nos EUA, México e Canadá de 11 de junho a 19 de julho, sendo mais do que expectável que o nome do juiz da Associação de Futebol de Braga esteja entre os eleitos. O Mundial 2026 deverá contar com 10 a 12 equipas de arbitragem europeias, selecionadas a partir de um grupo de 16 pré-selecionados, onde já consta o nome de João Pinheiro. A arbitragem portuguesa pode assim voltar ao maior evento de futebol. Só por 12 vezes (em 22 mundiais) o organismo mundial apostou na arbitragem nacional para o Campeonato do Mundo. E desde o Mundial2014, jogado no Brasil, que um árbitro português não integra a lista final da FIFA. Pedro Proença, agora presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), foi o último árbitro português em campeonatos do Mundo de futebol. Em 2018, Artur Soares Dias e Tiago Martins estiveram no Mundial da Rússia na condição de vídeo-árbitros (VAR) e sendo que há quatro anos, no Qatar, não houve nenhum árbitro português em campo ou como VAR.João Pinheiro, de 38 anos, é o único português na elite da UEFA, tendo integrado o estágio final de preparação para árbitros europeus, que decorreu há duas semanas, em Itália, entrando assim no lote de árbitros que a UEFA pode designar. Já tinha estado no seminário de preparação da FIFA, em março de 2025, no Dubai, integrado num grupo restrito de 16 juízes de 14 países (Inglaterra e França com dois representantes).“Na arbitragem também ambicionamos ver Portugal representado ao mais alto nível no Campeonato do Mundo. Brevemente, a FIFA vai divulgar o grupo de árbitros que estará no Campeonato do Mundo deste ano. João Pinheiro é o representante da arbitragem portuguesa e do nosso futebol nos estágios de preparação”, escreveu Pedro Proença na sua página no Facebook, depois de saber que o juiz da Associação de Futebol de Braga iria integrar o estágio final.Formado em Direito, é advogado e árbitro de primeira categoria desde 2015, internacional desde 2016 e promovido à categoria de Elite da FIFA já em 2025, o árbitro de Braga tem-se consolidado a nível internacional, sendo presença regular nas competições da UEFA e da FIFA. Falhou o último mundial de clubes, mas esteve no último Mundial de sub-20, foi VAR, na final da Liga dos Campeões de 2024/25, em que o PSG goleou o Inter Milão (5-0) e apitou a última Supertaça Europeia, entre o PSG e o Tottenham, no dia 13 de agosto de 2025, coadjuvado pelos portugueses Bruno Jesus e Luciano Maia e azeri Elchin Masiyev. Na altura falou ao DN sobre o papel do árbitro no espetáculo desportivo, e mosConsiderando que este é o Mundial com mais jogos de sempre (104 jogos num torneio com 48 equipas), o quadro de árbitros para o Mundial2026 será superior os do mundiais anteriores, sendo que o quadro de árbitros elegíveis da FIFA conta com 58 juízes e que a UEFA (Europa) terá a maior quota (entre 10 a 16 juízes).Portugal é um dos países que tem mais vagas para árbitros internacionais a nível mundial (55) e foi surpreendido com a ausência de portugueses do grupo dos 117 juízes, de 41 países, escolhidos pela FIFA para o Mundial de Clubes, jogado no verão de 2025. Uma situação que será revertida com a mais do que provável nomeação de João Pinheiro para o Mundial 2026.André Narciso também foi pré-selecionado para ser árbitro VAR e espera agora pela chamada final.isaura.almeida@dn.pt.João Pinheiro: “Mais do que aplicar as Leis, o árbitro deve contribuir para a valorização do espetáculo” .Artur Soares Dias: "Ao contrário de Mourinho, desejo que João Pinheiro vá à próxima competição europeia"