João Fonseca é a maior promessa do ténis brasileiro desde Guga.
João Fonseca é a maior promessa do ténis brasileiro desde Guga.FOTO: EPA/JOHN G. MABANGLO
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João Fonseca, o “popstar” do ténis que o Brasil tenta não apressar

Aos 19 anos, jovem brasileiro já chama atenção no circuito mundial, mas os especialistas pedem cautela e evitam comparações com Gustavo Kuerten. "Para ser Top-1 o caminho é muito longo", dizem.
Nuno Tibiriçá
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