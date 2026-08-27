Irmãos Araújo garantem medalha e vão lutar pelo ouro no padel misto

Sofia e Peu Araújo garantiram esta quinta-feira a presença na final do torneio de pares mistos de padel dos Jogos do Mediterrâneo Taranto 2026, assegurando uma medalha na estreia da modalidade no programa da competição. Os irmãos venceram os gregos Pavlos Balafas e Christina Ntanou em dois sets, por 6-3 e 6-0, e vão disputar o ouro.

Principais cabeças de série do quadro misto, os portugueses dominaram a meia-final, sobretudo no segundo parcial, durante o qual não permitiram qualquer jogo aos adversários. Na final, marcada para sexta-feira, Sofia e Peu Araújo vão defrontar os italianos Marco Cassetta e Giulia Dal Pozzo. Portugal tem, assim, garantida pelo menos a medalha de prata e pode conquistar o primeiro título da história do padel nos Jogos do Mediterrâneo.

Sofia Araújo regressou ao campo ao final da tarde para disputar a meia-final do torneio feminino, ao lado de Ana Catarina Nogueira, mas a dupla portuguesa, primeira cabeça de série, foi derrotada pelas espanholas Nuria Rodríguez e Jimena Velasco. As portuguesas vão agora disputar o encontro de atribuição do terceiro lugar, no qual poderão conquistar a medalha de bronze.

Sofia Araújo pode, assim, terminar os Jogos do Mediterrâneo com duas medalhas: ouro ou prata nos pares mistos, ao lado de Peu Araújo, e bronze no quadro feminino, caso vença, com Ana Catarina Nogueira, o encontro de atribuição do terceiro lugar.

No quadro masculino, Miguel e Nuno Deus também não conseguiram chegar à final. Os irmãos portugueses perderam frente aos espanhóis José Antonio Diestro e David Gala, por 7-6 e 6-4, e vão igualmente disputar a medalha de bronze. A dupla lusa tinha chegado às meias-finais depois de eliminar os franceses Timéo Fonteny e Yoan Boronad, por 6-3 e 6-4.

No andebol, a seleção portuguesa de sub-23 encerrou a participação no Grupo A com uma vitória sobre o Kosovo, por 33-25. Portugal já vencia por 17-12 ao intervalo e confirmou a superioridade na segunda parte, fechando a fase de grupos com dois triunfos, diante da Itália e do Kosovo, e uma derrota frente ao Egito.

No tiro, Tiago Carapinha terminou a final de pistola de ar comprimido a 10 metros no quinto lugar, com 174 pontos. O português, que disputou a primeira final internacional da carreira, tinha assegurado o apuramento na oitava posição, com 572 pontos.

A equipa feminina portuguesa de ténis de mesa foi eliminada nos quartos de final pela Itália, por 3-1. Jieni Shao colocou Portugal em vantagem ao vencer Gaia Monfardini por 3-0, com os parciais de 11-5, 12-10 e 12-10, mas a formação italiana deu a volta ao encontro.

Mariana Santa Comba perdeu com Giorgia Piccolin por 3-0, antes de Jieni Shao e Mariana Santa Comba serem derrotadas no encontro de pares por Gaia Monfardini e Nicole Arlia, também por 3-0. Giorgia Piccolin confirmou depois o triunfo italiano ao superar Jieni Shao em três jogos.

No ténis, Madalena Almeida foi afastada na terceira ronda do quadro individual feminino, depois de perder com a espanhola Lucia Cortez Llorca, por 6-2 e 6-1. A portuguesa continua em competição nos pares mistos, ao lado de Francisco Rocha, estando a dupla apurada para as meias-finais.

Luís Gonçalves terminou a participação na prova individual de tiro com arco na ronda de 32, após perder por 6-0 diante do italiano Francesco Gregori.

No tiro com armas de caça, Inês Barros e José Bruno Faria concluíram a competição mista de trap no nono lugar, com 137 pontos em 150 possíveis. A dupla portuguesa ficou a seis pontos da Turquia, quarta classificada e última seleção apurada para a fase decisiva.