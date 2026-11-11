Investigação da ARD estima que dez milhões de menores poderão ter sido afetados por doping
Pelo menos dez milhões de menores em todo o mundo poderão ter sido afetados por doping, segundo uma estimativa divulgada pela equipa de investigação antidopagem da ARD, a radiotelevisão pública alemã. O cálculo cruza resultados de inquéritos anónimos com uma estimativa das Nações Unidas sobre o número de crianças e jovens que praticam desporto competitivo.
De acordo com os dados citados pela ARD, entre 195 e 260 milhões de crianças dos oito aos 17 anos participam em competições desportivas. Os investigadores usaram como referência o valor mais baixo, cerca de 200 milhões, e compararam-no com os resultados de 44 inquéritos realizados em 15 países. Em média, 5% a 6% dos jovens inquiridos disseram ter tido contacto com substâncias dopantes. Extrapolada para o universo mundial de praticantes, essa proporção aponta para pelo menos dez milhões de menores.
O valor deve, contudo, ser lido como uma estimativa, não como o número de casos comprovados. Não existe um estudo global sobre dopagem de menores, e os inquéritos analisados diferem na metodologia, na dimensão das amostras e no período em que foram realizados. Os resultados dependem ainda da disposição dos jovens para responder com sinceridade: o medo das consequências pode levar alguns a ocultar o consumo.
A análise da ARD incidiu sobretudo em inquéritos sobre substâncias como esteroides anabolizantes e hormona de crescimento. Não incluiu todas as pesquisas sobre consumo de substâncias por jovens: foram excluídos, por exemplo, estudos que contabilizavam drogas recreativas como a canábis. Assim, os 5% a 6% não representam uma medição uniforme de todo o consumo de substâncias entre jovens desportistas.
A equipa considera possível que a dimensão real seja superior à estimada. Além do eventual silêncio dos inquiridos, há menores que poderão receber substâncias sem saber o que estão a tomar, convencidos de que se trata de vitaminas ou de produtos inofensivos. Situações desse tipo não são identificadas por inquéritos baseados no autorrelato.
A estimativa integra uma investigação jornalística de seis anos conduzida por Hajo Seppelt e pela equipa antidopagem da ARD, que pesquisou casos em mais de 50 países e 25 modalidades. Segundo a estação alemã, a investigação encontrou situações em que menores terão sido dopados ou pressionados a recorrer a substâncias por treinadores, dirigentes, médicos e, em alguns casos, pelos próprios pais. A busca por resultados, medalhas e receitas é apontada como parte do contexto.
A investigação não se limita ao desporto de elite. Os casos analisados abrangem diferentes níveis competitivos, desde provas locais, onde os controlos são pouco frequentes, até competições internacionais. A ARD aponta também para a facilidade de acesso a substâncias através da Internet e para a pressão sobre jovens atletas para corresponderem a expectativas de rendimento.
Os registos de controlo antidopagem mostram a dificuldade em medir o fenómeno. No relatório "Operation Refuge", publicado em 2024, a Agência Mundial Antidopagem (AMA) contabilizou 1518 resultados positivos associados a 1416 menores, entre janeiro de 2012 e setembro de 2023. A agência esclarece que um resultado positivo não equivale automaticamente a uma infração ou sanção. O relatório identificou diuréticos, estimulantes e esteroides anabolizantes entre as substâncias mais detetadas.
O halterofilismo, o atletismo e os desportos aquáticos foram as modalidades com mais resultados positivos registados em menores. Rússia, Índia e China surgiram entre os países com mais casos reportados. Estes números dizem respeito a resultados detetados, não permitem, por si só, comparar a prevalência da dopagem entre países ou modalidades. O menor atleta testado tinha oito anos; o mais novo a ser sancionado por uma infração antidopagem tinha 12.
O relatório da AMA assinalou também falhas na proteção dos jovens durante os processos antidopagem. Entre as organizações que responderam ao levantamento, 22% tinham regras específicas para gerir casos envolvendo menores e 15% dispunham de procedimentos próprios para investigar esses casos. A agência concluiu ainda que muitas entidades não tinham profissionais com formação ou experiência específicas para lidar com menores.
A investigação da ARD deu origem à série documental de seis episódios "Geheimsache Doping: Kinder", disponível na plataforma digital da estação a partir de 13 de novembro. A emissão televisiva está prevista para 16 de novembro, no canal Das Erste.