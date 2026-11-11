Investigação da ARD estima que dez milhões de menores poderão ter sido afetados por doping

Pelo menos dez milhões de menores em todo o mundo poderão ter sido afetados por doping, segundo uma estimativa divulgada pela equipa de investigação antidopagem da ARD, a radiotelevisão pública alemã. O cálculo cruza resultados de inquéritos anónimos com uma estimativa das Nações Unidas sobre o número de crianças e jovens que praticam desporto competitivo.

De acordo com os dados citados pela ARD, entre 195 e 260 milhões de crianças dos oito aos 17 anos participam em competições desportivas. Os investigadores usaram como referência o valor mais baixo, cerca de 200 milhões, e compararam-no com os resultados de 44 inquéritos realizados em 15 países. Em média, 5% a 6% dos jovens inquiridos disseram ter tido contacto com substâncias dopantes. Extrapolada para o universo mundial de praticantes, essa proporção aponta para pelo menos dez milhões de menores.

O valor deve, contudo, ser lido como uma estimativa, não como o número de casos comprovados. Não existe um estudo global sobre dopagem de menores, e os inquéritos analisados diferem na metodologia, na dimensão das amostras e no período em que foram realizados. Os resultados dependem ainda da disposição dos jovens para responder com sinceridade: o medo das consequências pode levar alguns a ocultar o consumo.

A análise da ARD incidiu sobretudo em inquéritos sobre substâncias como esteroides anabolizantes e hormona de crescimento. Não incluiu todas as pesquisas sobre consumo de substâncias por jovens: foram excluídos, por exemplo, estudos que contabilizavam drogas recreativas como a canábis. Assim, os 5% a 6% não representam uma medição uniforme de todo o consumo de substâncias entre jovens desportistas.

A equipa considera possível que a dimensão real seja superior à estimada. Além do eventual silêncio dos inquiridos, há menores que poderão receber substâncias sem saber o que estão a tomar, convencidos de que se trata de vitaminas ou de produtos inofensivos. Situações desse tipo não são identificadas por inquéritos baseados no autorrelato.

A estimativa integra uma investigação jornalística de seis anos conduzida por Hajo Seppelt e pela equipa antidopagem da ARD, que pesquisou casos em mais de 50 países e 25 modalidades. Segundo a estação alemã, a investigação encontrou situações em que menores terão sido dopados ou pressionados a recorrer a substâncias por treinadores, dirigentes, médicos e, em alguns casos, pelos próprios pais. A busca por resultados, medalhas e receitas é apontada como parte do contexto.