Internacional portuguesa Fátima Pinto assina pelo FC Porto até 2028

O FC Porto garantiu a contratação de Fátima Pinto até 2028. A internacional portuguesa, de 30 anos, regressa assim a Portugal após uma época nos franceses do Strasbourg para participar na estreia da equipa feminina dos dragões na primeira divisão nacional.

"Sinto-me muito feliz por poder voltar e representar um grande clube como o FC Porto. É mesmo muito bom. É sempre muito bom voltar a Portugal e poder estar num clube como o FC Porto é ainda melhor", afirmou a jogadora que costuma jogar no meio campo.

Fátima Pinto confessa-se "muito competitiva e muito batalhadora” e espera que a sua experiência de Liga BPI seja útil à equipa na época de estreia do clube no campeonato feminino. “Venham ver o futebol feminino, apoiem-nos e empurrem-nos, que vamos precisar também. É o primeiro ano ao mais alto nível, é sempre difícil, há uma adaptação, há muita coisa nova, mas sem dúvida que o empurrãozinho dos adeptos é sempre uma força extra", disse a nova camisola 18 do FC Porto.

A futebolista jogou no Juventude Atlântico, GD APEL, Atlético Ouriense, Santa Teresa (Espanha), mas foi ao serviço do Sporting que se afirmou, tendo feito 186 jogos e somado 32 golos durante oito épocas. No Strasbourg, somou dois golos e uma assistência em 19 jogos. Em Alvalade conquistou três campeonatos, quatro Taças de Portugal e três Supertaças e esteve em dois Europeus e um Mundial com a seleção nacional.

A Liga BPI começa dia 12 de setembro, uma semana depois da Supertaça entre o FC Porto e o Benfica.