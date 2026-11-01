Desporto
I Liga: Santa Clara vence na Madeira e sobe ao quarto posto
Tiago Ribeiro aos 36 minutos e Vinícius aos 60 concretizaram os golos que valeram três pontos à equipa visitante.
O Santa Clara foi hoje ao Funchal derrotar o Marítimo com dois golos sem resposta em jogo a contar para a 10.ª jornada da I Liga de futebol nacional.
Tiago Ribeiro aos 36 minutos e Vinícius aos 60 concretizaram os golos que valeram três pontos à equipa visitante que assim sobe ao quarto posto da liga, com 21 pontos, os mesmos que Sporting, terceiro.
A equipa de Mitchell van der Gaag averbou assim o sétimo desaire na atual edição da Liga ocupando a 14.ª posição com 8 pontos.