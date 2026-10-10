I Liga: Santa Clara vence Casa Pia e iguala Sporting na classificação

João Vasconcelos, aos 90+2 minutos, marcou o golo da vitória dos açorianos, que sobem provisoriamente ao terceiro lugar, com os mesmos 18 pontos do Sporting, ambos a seis do líder FC Porto, mas ao alcance do Benfica, quarto, que recebe no domingo o Vitória de Guimarães.

Depois de ter vencido pela primeira vez, o Casa Pia, que jogou quase toda a segunda parte em inferioridade numérica, devido à expulsão de David Sousa, aos 49, voltou às derrotas, mantendo-se no 17.º e penúltimo lugar, com quatro pontos, tal como Nacional e Rio Ave, ambos com menos um jogo.