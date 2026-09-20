I Liga: Santa Clara empata com Sporting de Braga e iguala Sporting
EDUARDO COSTA
Desporto

I Liga: Santa Clara empata com Sporting de Braga e iguala Sporting

Santa Clara e Sporting de Braga empataram hoje 0-0, em jogo da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol, em Ponta Delgada.
DN/Lusa
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Com este resultado os açorianos somam os mesmos 15 pontos do Sporting, terceiro classificado.

O Santa Clara, que ainda não perdeu no campeonato, empatou pela terceira vez, após duas vitórias seguidas.

Com esta igualdade, o Sporting de Braga, que tem um jogo em atraso, segue no sexto lugar, com 11, tal como Arouca, que empatou 2-2 no terreno do Sporting, no sábado, e Académico de Viseu, hoje vencedor na visita ao Estrela da Amadora, por 2-0.

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