Desporto
I Liga: Santa Clara empata com Sporting de Braga e iguala Sporting
Santa Clara e Sporting de Braga empataram hoje 0-0, em jogo da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol, em Ponta Delgada.
Com este resultado os açorianos somam os mesmos 15 pontos do Sporting, terceiro classificado.
O Santa Clara, que ainda não perdeu no campeonato, empatou pela terceira vez, após duas vitórias seguidas.
Com esta igualdade, o Sporting de Braga, que tem um jogo em atraso, segue no sexto lugar, com 11, tal como Arouca, que empatou 2-2 no terreno do Sporting, no sábado, e Académico de Viseu, hoje vencedor na visita ao Estrela da Amadora, por 2-0.