I Liga: Santa Clara empata com Sporting de Braga e iguala Sporting

Com este resultado os açorianos somam os mesmos 15 pontos do Sporting, terceiro classificado.

O Santa Clara, que ainda não perdeu no campeonato, empatou pela terceira vez, após duas vitórias seguidas.

Com esta igualdade, o Sporting de Braga, que tem um jogo em atraso, segue no sexto lugar, com 11, tal como Arouca, que empatou 2-2 no terreno do Sporting, no sábado, e Académico de Viseu, hoje vencedor na visita ao Estrela da Amadora, por 2-0.