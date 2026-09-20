I Liga: Casa Pia vence pela primeira vez e entrega lanterna-vermelha ao Estoril Praia
RODRIGO ANTUNES
Desporto

I Liga: Casa Pia vence pela primeira vez e entrega lanterna-vermelha ao Estoril Praia

O Casa Pia conquistou hoje a primeira vitória na edição 2026/27 da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-1 no terreno do Estoril Praia,
DN/Lusa
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Os estorilista foram relegados para o último lugar, na sétima jornada.

Benjamin Pauwels, aos 89 minutos, consumou a reviravolta do Casa Pia, iniciada com o empate de Selvi Clua, aos 72, dois minutos depois de Ricard Sánchez ter dado vantagem aos ‘canarinhos’, num encontro em que Henrique Araújo desperdiçou uma grande penalidade para os casapianos, ainda na primeira parte, aos 27.

Com este triunfo, o Casa Pia sobe ao 17.º e penúltimo lugar, com os mesmos quatro pontos de Nacional e Rio Ave, relegando o Estoril Praia, a única equipa sem vitórias, para o 18.º posto, com dois.

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