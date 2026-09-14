Desporto
Sporting de Braga volta às vitórias na receção ao Estoril Praia
Golo da vitória foi marcado por Jonas Wind, avançado dinamarquês dos bracarenses. Ferro, central do Estoril, foi expulso ao minuto 63.
O Sporting de Braga voltou esta segunda-feira às vitórias na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa por 1-0 o Estoril Praia, que, após a sexta jornada, continua sem vitórias.
O dinamarquês Jonas Wind, aos 83 minutos, marcou o golo da vitória dos bracarenses, 20 minutos depois de os ‘canarinhos’ terem ficado reduzidos a 10 jogadores, por expulsão do defesa central Ferro, por acumulação de cartões amarelos.
O Sporting de Braga subiu ao sétimo lugar, com os mesmos 10 pontos do Arouca e do Estrela da Amadora, com quem tinha perdido (2-1), em Alverca, mas com um jogo a menos, enquanto o Estoril Praia permanece no 17.º e penúltimo posto, com dois pontos.