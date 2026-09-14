Sporting de Braga volta às vitórias na receção ao Estoril Praia

O Sporting de Braga voltou esta segunda-feira às vitórias na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa por 1-0 o Estoril Praia, que, após a sexta jornada, continua sem vitórias.

O dinamarquês Jonas Wind, aos 83 minutos, marcou o golo da vitória dos bracarenses, 20 minutos depois de os ‘canarinhos’ terem ficado reduzidos a 10 jogadores, por expulsão do defesa central Ferro, por acumulação de cartões amarelos.

O Sporting de Braga subiu ao sétimo lugar, com os mesmos 10 pontos do Arouca e do Estrela da Amadora, com quem tinha perdido (2-1), em Alverca, mas com um jogo a menos, enquanto o Estoril Praia permanece no 17.º e penúltimo posto, com dois pontos.