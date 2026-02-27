Sporting vence Estoril (3-0) em Alvalade com bis de Suárez e golo de Bragança

Um bis de Suárez e um golo de Bragança garantiram esta sexta-feira, 27 de fevereiro, o triunfo, por 3-0, do Sporting sobre o Estoril Praia, na 24.ª jornada da I Liga de futebol, e mantêm os leões a quatro pontos do líder.No Estádio José Alvalade, em Lisboa, o avançado colombiano marcou aos seis e 16 minutos, e isolou-se na lista de melhores marcadores, com 22 golos, mais dois do que o grego Pavlidis, do Benfica, com quem seguia empatado na frente, tendo Daniel Bragança fechado a contagem aos 90+4.. O Sporting segue na segunda posição, com 61 pontos, menos quatro do que o líder FC Porto, adversário da próxima terça-feira para a Taça de Portugal e que também esta sexta-feira venceu o Arouca (3-1), enquanto o Estoril Praia é sétimo, com 33..FC Porto apanha susto com Arouca no Dragão mas resgata vitória com dois golos ao cair do pano