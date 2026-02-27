FC Porto apanha susto com Arouca no Dragão mas resgata vitória com dois golos ao cair do pano
EPA/JOSE COELHO
Desporto

FC Porto apanha susto com Arouca no Dragão mas resgata vitória com dois golos ao cair do pano

Arouquenses chegaram a empatar a 20 minutos do fim, mas dragões voltaram à vantagem nos instantes finais, reforçando assim a liderança da I Liga antes de uma semana com dois clássicos.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Dois golos depois do minuto 90 permitiram esta sexta-feira, 27 de fevereiro, ao líder FC Porto vencer em casa o Arouca por 3-1, no jogo inaugural da 24.ª jornada da I Liga.

Uma grande penalidade convertida por William Gomes, aos 90+1 minutos, e um golo de Moffi, aos 90+8, permitiram aos ‘dragões’ desfazer o empate conseguido por Djouahra, aos 70.

Logo a abrir o encontro, aos 13 segundos, o polaco Pietuszewski inaugurou o marcador, apontando o golo mais rápido de sempre do FC Porto no Estádio do Dragão.

O FC Porto, que na próxima jornada visita o Benfica, segue com 65 pontos, mais sete que o Sporting, segundo classificado, que ainda esta sexta-feira defronta o Estoril Praia, enquanto o Arouca é 11.º com 26.

I Liga
FC Porto
Arouca

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt