I Liga: Marítimo soma segunda vitória no campeonato

A equipa da casa adiantou-se cedo na partida com Finn van Breemen a marcar logo aos nove minutos, mas a resposta não tardou e, aos 21, Simo Bouzaidi empatou o jogo. Quando já tudo apontava para a repartição de pontos, passados quatro minutos do tempo regulamentar, Boakye assegurou o triunfo para os vistantes.

Em ano de regresso à principal divisão do futebol português e depois de derrotar o Casa Pia na primeira jornada (1-0), o Marítimo soma assim seis pontos, igualando FC Porto e Arouca no topo da classificação.

Na próxima jornada, Famalicão voa até aos Açores para enfrentar o Santa Clara, enquanto o Marítimo recebe o Académico de Viseu.