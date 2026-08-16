I Liga: Marítimo soma segunda vitória no campeonato
MANUEL FERNANDO ARAÚJO
Desporto

I Liga: Marítimo soma segunda vitória no campeonato

Marítimo foi hoje a Famalicão derrotar a equipa da casa com um golo aos 90+4, assinado por Maurice Boakye, e assegurar a segunda vitória em outras tantas jornadas da I Liga de futebol nacional.
Cecília Carmo
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A equipa da casa adiantou-se cedo na partida com Finn van Breemen a marcar logo aos nove minutos, mas a resposta não tardou e, aos 21, Simo Bouzaidi empatou o jogo. Quando já tudo apontava para a repartição de pontos, passados quatro minutos do tempo regulamentar, Boakye assegurou o triunfo para os vistantes.

Em ano de regresso à principal divisão do futebol português e depois de derrotar o Casa Pia na primeira jornada (1-0), o Marítimo soma assim seis pontos, igualando FC Porto e Arouca no topo da classificação.

Na próxima jornada, Famalicão voa até aos Açores para enfrentar o Santa Clara, enquanto o Marítimo recebe o Académico de Viseu.

I Liga: Marítimo soma segunda vitória no campeonato
I Liga: Marítimo vence Casa Pia por 1-0 no regresso ao escalão principal
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