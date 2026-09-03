I Liga: FC Porto recebe Benfica em 20 de setembro e Sporting em 29 de novembro
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I Liga: FC Porto recebe Benfica em 20 de setembro e Sporting em 29 de novembro

As datas das partidas entre a sexta e a 12.ª rondas do campeonato foram anunciadas esta quinta-feira pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Sporting de Braga recebe o Sporting a 9 de outubro.
DN/Lusa
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O campeão e líder isolado FC Porto receberá Benfica e Sporting em 20 de setembro e 29 de novembro, nos clássicos da sétima e 12.ª jornadas da I Liga, respetivamente, anunciou esta quinta-feira, 3 de setembro, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Os ‘azuis e brancos’ medem forças com as ‘águias’ e os ‘leões’ em dois domingos, sempre às 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, que vai acolher os dois primeiros jogos entre ‘grandes’ da temporada 2026/27.

A LPFP revelou as datas e horários das partidas entre a sexta e a 12.ª rondas do campeonato, com o Sporting de Braga a ser anfitrião do Sporting em 9 de outubro, uma sexta-feira, às 20:15, na oitava, enquanto o FC Porto desloca-se ao terreno do Vitória de Guimarães em 8 de novembro, um domingo, pelas 18:00, para a 11.ª

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