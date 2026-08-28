FERNANDO VELUDO/LUSA

11x11

Sporting goleia Rio Ave com quatro golos na primeira parte e assume liderança provisória do campeonato

Em Vila do Conde, os leões adiantaram-se no marcador com um golo de Flávio Gonçalves, logo aos cinco minutos, e ampliaram a vantagem com tentos de Geny Catamo, aos 19, e um bis de Suárez, aos 26 e 37.