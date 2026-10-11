I Liga: Arouca vence em casa ao Estrela da Amadora na estreia de Vítor Severino

O espanhol Ivan Barbero, logo aos cinco minutos, marcou o golo da vitória dos anfitriões, que foram treinados nas sete primeiras rondas por Vasco Seabra, agora ‘timoneiro’ do Rio Ave.

O Arouca, que somou o segundo jogo sem perder, depois do empate 2-2 na visita ao Sporting, segurou o quinto lugar, com os mesmos 14 pontos do Académico de Viseu, sexto, enquanto o Estrela da Amadora averbou a segunda derrota seguida e a terceira jornada sem vencer, mantendo-se no nono posto, com 10.