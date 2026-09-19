Sporting deixa fugir mais uma vantagem e concede empate com Arouca em Alvalade

O Sporting concedeu ese sábado o terceiro empate na I Liga portuguesa de futebol, novamente depois de ter estado a vencer, permitindo a igualdade 2-2 na receção ao Arouca, na sétima jornada, na véspera do clássico FC Porto-Benfica.

Mais uma vez, os ‘leões’ adiantaram-se no marcador, com golos de Gonçalo Inácio, aos três minutos, e Luis Suárez, aos 17, mas permitiram a igualdade, já depois de Debast ter deixado a formação lisboeta em inferioridade, por expulsão com cartão vermelho direto, aos 54.

Fontán, aos 81, na conversão de uma grande penalidade, e Dylan Nandín, aos 87, empataram para os arouquenses, que sobem provisoriamente ao quinto lugar, com 11 pontos.

Já o Sporting, após o terceiro empate na competição (e o segundo seguido), e novamente depois de estar a vencer, permanece no terceiro lugar, com 15 pontos, a três do líder e campeão FC Porto, que recebe o Benfica, segundo com 16, neste domingo.