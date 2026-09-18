Borges admite falta de consistência do Sporting e Vasco Seabra confia em resposta forte do Arouca

O treinador Rui Borges admitiu esta sexta-feira, 18 de setembro, que o Sporting tem de ser “mais consistente” na I Liga portuguesa de futebol, mas revelou-se otimista e ‘puxou pelos galões’ para classificar o trabalho da sua equipa técnica como “muito positivo”.

“Claro que, individualmente, temos de ser mais consistentes em alguns comportamentos, e estamos claramente cientes desse trabalho, mas muito otimistas e muito bem com nós mesmos naquilo que tem sido o nosso trabalho de forma global, porque tem sido muito, muito, muito positivo”, vincou o técnico, em conferência de imprensa, em Alcochete.

Questionado, durante a antevisão ao encontro com o Arouca (a realizar sábado), sobre a alegada inconsistência de resultados e as vantagens perdidas pelos ‘leões’ desde que assumiu o ‘leme’ dos vice-campeões nacionais, Borges decidiu “puxar atrás a cassete” para “relembrar o trabalho da equipa técnica que comanda” e os resultados alcançados.

“A consistência é que [o Sporting] foi campeão nacional, esteve em duas finais da Taça de Portugal, numa final e numa meia-final da Taça da Liga, disputou uma Supertaça, fez 82 pontos em duas épocas, num ano foi campeão, no outro não chegou para ser campeão. É a equipa técnica que tem mais golos marcados à frente do Sporting”, enumerou.

Recorde-se que o Sporting ‘caiu’ para o terceiro lugar no campeonato, a quatro pontos do líder, o FC Porto, e a dois do Benfica após empatar, na última jornada, na visita ao Famalicão (1-1) com um golo sofrido no período de descontos e numa altura em que os minhotos jogavam em inferioridade numérica.

O técnico do Sporting reconheceu que é “muito” importante ‘virar a página' e regressar às vitórias no sábado, quando receber o Arouca, a contar para a sétima jornada da competição.

“Primeiro, porque vimos de um resultado menos positivo. E se queremos lutar para ser campeões, temos de ganhar. Não ficamos felizes só por ganhar, queremos jogar bem, queremos melhorar”, apontou.

Também esta sexta-feira, o treinador Vasco Seabra manifestou confiança numa resposta forte do Arouca na visita ao Sporting, da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol, rejeitando mudanças drásticas para enfrentar os ‘leões’.

“Temos convicção de que a exceção foram 30 minutos da primeira parte (do jogo com o Santa Clara) que não correspondem àquilo que nós habitualmente somos e, perante isso, acredito que vamos ter uma resposta forte da nossa equipa”, afirmou, na conferência de imprensa de antevisão.

Sem esconder a exigência do encontro, o técnico valorizou a reação após o intervalo na última partida, com o Santa Clara, e reiterou a “confiança total no grupo”, defendendo a continuidade do trabalho desenvolvido.

“Não acreditamos muito em mudanças drásticas para um jogo só. Acreditamos em processo e acreditamos em tudo aquilo que conseguimos fazer, na continuidade e na crença daquilo que nós somos, individual e coletivamente”, sustentou.

Vasco Seabra admitiu ajustes táticos em função das características do adversário, mas vincou que a atitude competitiva terá de se manter, perante um Sporting ao qual reconheceu qualidade individual e uma identidade consolidada pela continuidade de Rui Borges.

O treinador dos arouquenses antecipou um adversário determinado a reagir ao empate em Famalicão e identificou a mobilidade dos médios e os ataques à profundidade como dificuldades que a sua equipa terá de controlar.

“O que queremos é ter a capacidade de conseguir competir a alto nível, e esse é que é o nosso desafio e o nosso anseio”, frisou.

Com bola, o objetivo passa por encontrar espaços para impor a dinâmica do Arouca e criar oportunidades, procurando conciliar a capacidade de conservar a posse com a chegada à baliza adversária.

“Que nós, com bola, tenhamos a capacidade de respirar com ela e, ao mesmo tempo, tentarmos chegar à baliza”, explicou.

O Sporting recebe o Arouca no sábado, em partida da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de David Rafael Silva (AF Porto).

Se vencer, a equipa orientada por Rui Borges recupera pontos a pelo menos um dos rivais que seguem à sua frente na classificação, uma vez que FC Porto e Benfica defrontam-se, no dia seguinte, à mesma hora, no Estádio do Dragão.

O Arouca, orientado por Vasco Seabra, não vence há dois jogos, mas segue em quinto lugar na I Liga, com 10 pontos, a apenas quatro do Sporting, fruto de um arranque positivo em que, nas primeiras quatro jornadas, venceu três encontros e só perdeu na visita ao FC Porto (2-0).

No dia seguinte ao Sporting-Arouca defrontam-se os dois rivais que seguem à frente do conjunto de Alvalade na classificação, FC Porto e Benfica, mas Rui Borges desvalorizou a importância do clássico, no Estádio do Dragão, para o futuro da sua equipa no campeonato.

“Estou preocupado apenas e só com o nosso jogo, e com fazermos tudo para conseguirmos uma vitória em nossa casa, perante os nossos adeptos e perante uma boa equipa”, resumiu.