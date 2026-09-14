Sporting atrasa-se ao empatar em Famalicão com autogolo de Gonçalo Inácio

O Sporting empatou pela segunda vez na edição 2026/27 da I Liga portuguesa de futebol, com a igualdade 1-1 no terreno do Famalicão, na sexta jornada, e ficou a quatro pontos da liderança.

O avançado colombiano Luis Suárez marcou pela quinta vez no campeonato, aos 81 minutos, na conversão de uma grande penalidade, mas um golo na própria baliza de Gonçalo Inácio, aos 90+1, já com os minhotos reduzidos a 10 jogadores, por expulsão, com cartão vermelho direto, do suíço Romeo Beney, aos 88, atrasou os ‘leões’ relativamente aos rivais.