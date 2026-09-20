Académico de Viseu impõe primeira derrota ao Estrela da Amadora na I Liga

O Académico de Viseu impôs a primeira derrota ao Estrela da Amadora na I Liga 2026/27, ao vencer, por 2-0, em Rio Maior, casa emprestada da equipa da Reboleira, em jogo da sétima jornada.

André Clóvis bisou na partida e mostrou que continua a ser o maior goleador do Académico. Aos 10 minutos de jogo fez o 1-0, num canto e, aos 24', apareceu na área tricolor depois de uma boa desmarcação de Kahraman e fez o 2-0.

Os viseenses, comandados por Bruno Pinheiro, subiram ao sexto lugar, com 11 pontos, mais um do que o Estrela, de Pepa, que caiu para oitavo após ter sofrido a primeira derrota no campeonato.