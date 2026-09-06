Académico de Viseu consegue primeira vitória na visita ao Gil Vicente
MANUEL FERNANDO ARAÚJO
Desporto

Académico de Viseu consegue primeira vitória na visita ao Gil Vicente

Apenas um golo bastou para que os viseenses somassem os três pontos da vitória
DN/Lusa
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O Académico de Viseu conquistou hoje a primeira vitória na edição 2026/27 da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 1-0 na visita ao Gil Vicente, impondo a primeira derrota à formação de Barcelos.

No Estádio Cidade de Barcelos, o Académico de Viseu marcou o único golo da partida logo aos quatro minutos, por intermédio do brasileiro João Guilherme, assegurando o primeiro triunfo, depois de dois empates e duas derrotas.

O Académico de Viseu passa a somar cinco pontos, no 10.º lugar, a dois do Gil Vicente, que tem sete e segue em sexto, com menos um jogo, e sofreu a primeira derrota e o primeiro golo no campeonato.

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