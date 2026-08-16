Desporto
I Liga: Arouca agarra FC Porto no topo da tabela
O Arouca juntou-se hoje ao FC Porto no topo da classificação da I Liga de futebol, ao vencer por 4-0 na receção ao Moreirense.
Um golo na própria baliza por Maracás logo aos 23 minutos ofereceu a tranquilidade à equipa da casa que então arrancou para uma primeira parte contundente, com José Fontán (30) e Barbero, já nas compensações, a marcarem.
Com três golos de vantagem ao intervalo, na segunda parte o Arouca ainda dilatou a vantagem, aos 90 por Dylan Nandín, terminando a partida com seis pontos, os mesmos que os campeões nacionais, conquistados em duas jornadas.
Com apenas um ponto, conquistado com o empate frente ao Braga (1-1) na primeira jornada, Moreirense segue no 15.º posto, podendo ainda ser ultrapassado pelo Casa Pia que enfrenta o Benfica na segunda-feira.