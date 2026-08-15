Desporto
I Liga: FC Porto soma segunda vitória frente ao Rio Ave
O FC Porto foi hoje a casa do Rio Ave somar mais três pontos, com dois golos sem resposta a valerem a vitória no jogo da segunda jornada da I Liga de futebol nacional.
Os campeões nacionais precisaram de pouco mais de dez minutos para se colocar em vantagem frente ao Rio Ave, cabendo a Nehuén Pérez (11) as honras do primeiro golo. A passar a meia hora de jogo, o FC Porto ainda veria o VAR anular um golo ao defesa Kiwior.
Na segunda parte seria necessário esperar pelos 82 minutos para que Borja Sainz conseguisse aumentar a vantagem dos azuis e brancos, terminando o jogo com o FC Porto isolado no topo da tabela e o Rio Ave no 18.º posto, com zero pontos ao fim de dois jogos.
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