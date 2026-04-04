Hóquei em patins: Portugal perde com a Argentina e falha final em Montreux

Portugal falhou este sábado, 4 de abril, o apuramento para a final do Torneio Internacional de Montreux de hóquei em patins, ao perder frente à Argentina por 3-1, num encontro em que a eficácia da formação sul-americana acabou por ser determinante.Num jogo equilibrado e intensamente disputado, a seleção argentina revelou maior capacidade de concretização nos momentos decisivos, com Danilo Rampulla em destaque ao apontar um golo e somar duas assistências. Gonçalo Pinto ainda reduziu para a equipa das quinas já perto do final, mas o resultado estava praticamente definido.No quarto dia de competição, o selecionador nacional, Reinaldo Ventura, promoveu alterações no cinco inicial, devolvendo a titularidade a Xano Edo, João Rodrigues e Carlitos, que se juntaram a Rafa Bessa e Zé Miranda. Portugal entrou determinado e criou a primeira oportunidade clara por intermédio de João Rodrigues, mas o remate foi travado pelo guarda-redes argentino Conti Acevedo.Apesar da intensidade e da pressão exercida pela equipa portuguesa, que dispôs de duas situações de superioridade numérica na primeira parte, faltou eficácia na finalização. Gonçalo Alves teve uma oportunidade flagrante aos 10 minutos, mas voltou a esbarrar na intervenção segura do guardião adversário..A Argentina revelou-se particularmente perigosa em transições rápidas e aproveitou dois contra-ataques para chegar ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Lucas Martínez e Franco Platero, ambos após assistências de Rampulla.Na segunda parte, Portugal tentou reagir e Xano Edo evitou por duas vezes o terceiro golo argentino, mas aos 38 minutos Rampulla ampliou a vantagem para 3-0, num lance em que surgiu nas costas da baliza portuguesa e finalizou com eficácia à curta distância.A seleção nacional manteve a pressão até final e reduziu a três minutos do termo do encontro, por Gonçalo Pinto, que marcou após uma jogada trabalhada atrás da baliza adversária. Reinaldo Ventura arriscou então jogar sem guarda-redes na tentativa de relançar a partida, mas já no último minuto Gonçalo Alves desperdiçou uma grande penalidade, defendida por Conti Acevedo.No final do encontro, o selecionador português destacou a entrega da equipa e reconheceu a maior entrosamento do adversário. “Foi um jogo extremamente disputado, em que demos tudo em termos físicos e de entrega. O grande conhecimento individualizado dos argentinos, uma equipa que joga junta há muito tempo e com o mesmo treinador, acabou por bloquear um pouco aquilo que são as nossas individualidades. Eles tiveram alguma vantagem nesse aspeto. Com tempo, vamos melhorar, e amanhã temos mais um jogo para ganhar”, afirmou.Portugal vai agora disputar o jogo de atribuição do terceiro lugar do torneio..Hóquei em patins: Portugal está nas meias-finais do Torneio de Montreux após vencer a França.Portugal entra a vencer na Taça das Nações em hóquei em patins com goleada frente à Suíça