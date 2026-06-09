História dos Mundiais. Em 2014, o tetra da Alemanha ficou marcado por uma humilhação histórica para o Brasil

O Mundial de 2014 prometia ser uma celebração do futebol brasileiro, o maior campeão do mundo. Sessenta e quatro anos depois do 'Maracanazo' de 1950, o Brasil voltava a receber a maior competição do planeta com a esperança de exorcizar os fantasmas do passado. O que ninguém imaginava era que a seleção sairia do torneio com uma ferida ainda mais profunda.Doze anos depois, os efeitos daquele Mundial continuam vivos na memória coletiva brasileira. O resultado de 7-1 transformou-se numa expressão popular, numa piada recorrente e numa metáfora nacional para qualquer fracasso retumbante. "Todo dia um 7 a 1 diferente" tornou-se um dos memes mais duradouros da história da internet no Brasil.Mas antes de chegarmos à meia-final traumática para os brasileiros, recordemos que o Mundial de 2014 foi muito mais do que isso: disputado perante estádios novos cheios e um ambiente festivo, o torneio ofereceu futebol ofensivo, zebras, grandes jogos e algumas das histórias mais marcantes do século XXI.A Alemanha chegou ao Brasil com uma geração extraordinária depois de surpreender em 2010. Manuel Neuer revolucionava a posição de guarda-redes, Philipp Lahm era um dos jogadores mais inteligentes do mundo, enquanto Hummels, Boateng, Schweinsteiger, Kroos, Özil, Müller e Klose formavam uma equipa que misturava experiência e talento. Sob comando de Joachim Löw, os alemães vinham amadurecendo desde 2006 e pareciam prontos para dar o último passo.Curiosamente, aquela seleção entrou para a história até pela estatura dos seus jogadores. A linha defensiva formada por Mertesacker, Boateng, Hummels e Höwedes era a mais alta já registada numa Copa do Mundo, e traduziam o que era uma equipa poderosa fisicamente sem abdicar da qualidade técnica. Pelo caminho, os alemães atropelaram Portugal por 4-0 na estreia, eliminaram a França nos quartos-de-final e chegaram às meias-finais para enfrentar o anfitrião Brasil.O que aconteceu em Belo Horizonte continua difícil de explicar. Sem Neymar, lesionado, e sem Thiago Silva, suspenso, o Brasil entrou em campo embalado pelo apoio de todo um país que acreditava no fator casa e, especialmente, no multi-campeão treinador Luiz Felipe Scolari. Mas o que se viu foi uma tragédia: aos 29 minutos, o marcador já assinalava 5-0 para a Alemanha. O resultado final foi um impensável 7-1, a maior derrota da história brasileira em Mundiais e uma das maiores humilhações já sofridas por uma potência do futebol. Um dia de luto e de perplexidade para todos os brasileiros.O 'Mineiraço', como rapidamente ficou conhecido, entrou para o vocabulário do futebol ao lado do Maracanazo. Se em 1950 o Brasil perdeu um título, em 2014 perdeu algo ainda mais raro: a sensação de invulnerabilidade que sempre acompanhou a seleção mais vencedora da história..A Argentina aproveitou o caminho aberto e alcançou a final pela primeira vez desde 1990. Liderada por Lionel Messi, a equipa de Alejandro Sabella eliminou Bélgica e Países Baixos e aproximou-se do sonho do tricampeonato. Muitos acreditavam que aquele seria finalmente o Mundial de Messi.Houve ainda outras histórias marcantes. A Costa Rica protagonizou uma das campanhas mais surpreendentes da história dos Mundiais ao liderar um grupo com Itália, Inglaterra e Uruguai e alcançar os quartos-de-final. James Rodríguez, da Colômbia, encantou o planeta com seis golos e conquistou a Bota de Ouro. E Miroslav Klose tornou-se o maior marcador da história dos Mundiais ao chegar aos 16 golos, ultrapassando Ronaldo Nazário..Para Portugal, a campanha terminou cedo. Inserida no grupo da Alemanha, a seleção de Paulo Bento sofreu uma pesada derrota por 4-0 na estreia, empatou com os Estados Unidos e venceu o Gana na última jornada. Os quatro pontos conquistados não chegaram para ultrapassar alemães e norte-americanos, ditando uma eliminação prematura que ficou aquém das expectativas geradas pela presença de Cristiano Ronaldo.A final, disputada no Maracanã, colocou frente a frente Alemanha e Argentina. Messi, Higuaín e Palacios desperdiçaram algumas das melhores oportunidades da partida até aos 113 minutos. Foi então que André Schürrle cruzou da esquerda e Mario Götze dominou no peito antes de rematar de primeira para o fundo das redes. O golo garantiu o triunfo por 1-0 e devolveu os alemães ao topo do futebol mundial 24 anos depois, contra o mesmo rival de 1990. .A Alemanha tornou-se a primeira seleção europeia a conquistar um Mundial disputado em solo sul-americano e confirmou o sucesso de um projeto construído ao longo de mais de uma década. Mas, para milhões de adeptos, 2014 será sempre recordado por outra razão. Foi o Mundial em que um dos maiores países futebolísticos do planeta descobriu que certos traumas podem ser ainda maiores do que aqueles que julgava impossíveis de superar. Faltam 2 dias para o arranque do Mundial de 2026.VEJA AQUI OUTROS MOMENTOS DA HISTÓRIA DOS MUNDIAIS.História dos Mundiais. Em 1990, a Alemanha conquistou o tri e Maradona dividiu a Itália.História dos Mundiais. Em 2010, vuvuzelas, Jabulani e "Waka Waka" embalaram o primeiro título de Espanha