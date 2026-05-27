História dos Mundiais. Em 1954, a Alemanha conquistou título ao derrubar a Hungria no “Milagre de Berna”

O Mundial de 1954 entrou para a história como uma explosão ofensiva sem precedentes. Disputada na Suíça, a competição registou impressionantes 140 golos em apenas 26 partidas - média de 5,38 por jogo, recorde que continua intacto até hoje. Só na fase de grupos foram 92 golos em 18 encontros, numa edição marcada por goleadas, jogos caóticos e futebol ofensivo praticamente do início ao fim.No centro daquele furacão estava a Hungria de Ferenc Puskás, até hoje considerado um dos maiores atletas da história do futebol. Conhecida como os “Magiares Mágicos”, a seleção encantava a Europa havia anos e chegava ao Mundial invicta há quatro temporadas. Meses antes do torneio, os húngaros tinham humilhado a Inglaterra em Wembley por 6-3, num resultado considerado revolucionário para o futebol europeu.Com Puskás, Kocsis, Czibor e Hidegkuti, a Hungria parecia imparável. Aplicou 9-0 na Coreia do Sul, atropelou a própria Alemanha Ocidental por 8-3 ainda na fase de grupos e eliminou Brasil e Uruguai nas eliminatórias a caminho da final. Puskás, conhecido como “Major Galopante”, já era tratado como o melhor jogador do planeta.Mas a decisão em Berna reservava um dos capítulos mais improváveis da história dos Mundiais. Debaixo de chuva intensa, a Hungria abriu 2-0 nos primeiros oito minutos e parecia caminhar para mais uma goleada. A Alemanha Ocidental, porém, reagiu rapidamente e empatou ainda no primeiro tempo. A seis minutos do fim, Helmut Rahn marcou o golo da vitória alemã por 3-2 no jogo que ficaria eternizado como o “Milagre de Berna”.As casas de apostas possivelmente fizeram a festa com o resultado que chocou o mundo do futebol: de acordo com relatos da época, dos 40 jornalistas presentes na final, 39 tinham previsto vitória húngara. Para se ter noção da dimensão do feito dos alemães, aquele foi o único desaire da Hungria em 50 partidas e encerrou uma das gerações mais brilhantes da história do desporto sem a conquista do Mundial.Apesar de sair com a derrota, a edição de 1954 ficou marcada sobretudo pela beleza ofensiva da Hungria e pela figura de Puskás, que dois anos depois deixaria o país após a chegada dos soviéticos à Budapeste para se tornar lenda do Real Madrid. O Mundial da Suíça também apresentou ao planeta a Alemanha do pós-guerra, que recuperava autoestima através do futebol. Desde então, os alemães ainda faturaram outros três títulos mundiais. Passados mais de 70 anos, o “Milagre de Berna” continua a ser considerado uma das maiores surpresas da história dos Mundiais e embora a Hungria fosse das grandes seleções do mundo à altura, hoje em dia está longe de ter tal protagonismo, estando inclusive fora do torneio deste ano. Já a Alemanha vai em busca do pentacampeonato no Grupo E, onde disputa a classificação com Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Faltam 15 dias para o arranque do Mundial de 2026..História dos Mundiais. Em 1950, “Maracanazo” silenciou o Brasil e deu ao Uruguai o bicampeonato.História dos Mundiais. Em 1938, Itália tornou-se bicampeã sob vaias francesas e tensão pré-guerra