Gualdim Pais. Um ‘tatami’ onde cabem castores, gaivotas e campeões de judo
Gerardo Santos
Desporto

Gualdim Pais. Um ‘tatami’ onde cabem castores, gaivotas e campeões de judo

Patrícia Sampaio é a maior referência do clube de Tomar, que sobrevive com 47 mil euros e muita ambição como mostram os títulos nacionais de Vicente, Afonso e Guilherme. Igor é a alma do projeto.
Isaura Almeida
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Judo
Patrícia Sampaio
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Gualdim Pais
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