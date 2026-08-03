Governo mantém Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto em Viseu

O Município de Viseu e a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) celebram esta quarta-feira, dia 5 de agosto, pelas 17h00, um Protocolo de Comodato que estipula a cedência das instalações municipais, ao organismo governamental. Em Viseu, desde julho de 2019, a APCVD passa assim a ter uma sede na cidade, mantendo-se descentralizado e fora do centro futebolístico entre Lisboa e Porto.A cerimónia do formal contará com a presença da Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, do Presidente da Câmara Municipal de Viseu, João Azevedo, e do Presidente da APCVD, Rodrigo Cavaleiro.“É uma excelente notícia, não só pelo facto de conseguirmos ter um serviço de âmbito nacional dentro do casco velho da cidade, o que vai dar mais robustez à zona, com cerca de 40 pessoas que ali irão trabalhar, mas também pela possibilidade de abrir espaço nas antigas instalações, situadas na incubadora Vissaium XXI, junto à Universidade Católica, para a colocação de mais empresas numa zona adaptada às empresas das novas tecnologias”, afirmou João Azevedo, num ofício municipal.A APCVD tem por missão a prevenção e fiscalização do cumprimento do regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos..APCVD proibiu 324 de aceder a recintos desportivos e multou outros 492.Clubes multados em meio milhão criam task force para combater pirotecnia.Estreia do Benfica na I Liga será mesmo disputada sem adeptos na Luz