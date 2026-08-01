Estreia do Benfica na I Liga será mesmo disputada sem adeptos na Luz

O Benfica informou neste sábado, 1 de agosto, que a estreia na I Liga de futebol de 2026/27, no próximo domingo (9), diante do Académico de Viseu, no Estádio da Luz, será sem adeptos.“O Sport Lisboa e Benfica informa os sócios de que o jogo da 1.ª jornada da Liga Portugal, frente ao Académico de Viseu, agendado para o próximo dia 09 de agosto, será disputado à porta fechada, na sequência de uma decisão da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD)”, referiu o clube.Em comunicado, os ‘encarnados’ lamentam profundamente que milhares de adeptos sejam privados de apoiar a equipa e reitera o “firme desacordo com uma medida que penaliza indiscriminadamente todo o universo benfiquista”..Benfica oficializa jovem central brasileiro Gabriel Índio até 2031."Árbitros fracos" e as idas à PJ por causa do Benfica. Os áudios que colocam Pedro Proença em causa