O Estádio da Luz não terá adeptos na primeira jornada da I Liga 2026/2027.
O Estádio da Luz não terá adeptos na primeira jornada da I Liga 2026/2027.Gerardo Santos/Global Imagens
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Estreia do Benfica na I Liga será mesmo disputada sem adeptos na Luz

Clube confirma que o jogo da primeira jornada frente ao Académico de Viseu será realizado à porta fechada e critica uma decisão que considera penalizar todos os adeptos.
DN/Lusa
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O Benfica informou neste sábado, 1 de agosto, que a estreia na I Liga de futebol de 2026/27, no próximo domingo (9), diante do Académico de Viseu, no Estádio da Luz, será sem adeptos.

“O Sport Lisboa e Benfica informa os sócios de que o jogo da 1.ª jornada da Liga Portugal, frente ao Académico de Viseu, agendado para o próximo dia 09 de agosto, será disputado à porta fechada, na sequência de uma decisão da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD)”, referiu o clube.

Em comunicado, os ‘encarnados’ lamentam profundamente que milhares de adeptos sejam privados de apoiar a equipa e reitera o “firme desacordo com uma medida que penaliza indiscriminadamente todo o universo benfiquista”.

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