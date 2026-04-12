Ginasta Vasco Peso sagra-se campeão europeu em tumbling sénior masculino

O ginasta português Vasco Peso conquistou este domingo, 12 de abril, a medalha de ouro em tumbling masculino sénior no 30.º Campeonato Europeu de trampolins que decorre em Portimão, no Algarve, confirmando o bom momento de forma na modalidade.. Vasco Peso alcançou um feito histórico para Portugal, conseguindo, pela primeira vez, a medalha de ouro na categoria, obtendo 41.400 pontos, seguido de Tofig Aliyev, do Azerbaijão, e do dinamarquês Lindholmer Magnus, que fechou o pódio.O ginasta e estudante do Politécnico de Setúbal destacou-se ao longo da prova com uma execução segura, garantindo a melhor pontuação entre os participantes e assegurando o lugar mais alto do pódio para Portugal.Vasco Peso passou à final ao qualificar-se com o primeiro lugar, com um total de 56.600 pontos, superando o atual campeão mundial, o azeri Mikhail Malkin, que somou 54.800.Com esta conquista, o ginasta reforça o seu estatuto na modalidade e soma mais um título ao seu percurso desportivo..Portimão recebe a elite europeia no maior Europeu de Trampolins de sempre em Portugal