Futebol português passa os 1100 milhões de euros em receitas pela primeira vez

1133 milhões de euros em receitas. É este o valor das receitas do futebol português em 2024/25. Segundo o anuário revelado pela Liga Portugal, foi ultrapassado e "pela primeira vez, a marca dos 1100 milhões de euros". Sem surpresa, os negócios com a venda de jogadores continua a ser o que mais alimenta a indústria do futebol, com as verbas resultantes da transferências de atletas a atingirem os 636 milhões de euros, um aumento de quase 50% face ao valor que contava no anuário da época anterior. “Estes dados reforçam o Futebol Profissional como um setor mais robusto e preparado para enfrentar os desafios que se avizinham. Não é apenas uma questão de crescimento, mas sobretudo de consolidação. O Futebol Profissional afirma-se, cada vez mais, como uma atividade estratégica para o país, com impacto económico e social quantificável e uma ambição clara de continuar a evoluir”, afirmou Reinaldo Teixeira, presidente da Liga Portugal. De acordo com o documento, o futebol profissional - I Liga e II Liga, ambas organizadas pela Liga Portugal - gerou 288 milhões de euros em impostos para o Estado e contribuiu com 956 milhões para o PIB, sendo que em 2023/24 tinha gerado 662 milhões.O número de postos de trabalho associados ao futebol profissional subiu 39%, chegando às 6163 pessoas, o que, segundo o organismo que rege os campeonatos profissionais, "reflete a expansão da atividade e o papel do futebol enquanto gerador de emprego". O que fez também aumentar os gastos com o pessoal para os 457 milhões de euros, com a maior fatia a ser da responsabilidade da folha salarial dos jogadores, num total de 303 milhões de euros em salários. Os treinadores custaram 50 milhões aos clubes em ordenados e os funcionários 104 milhões.A Liga Portugal atingiu "um novo recorde de receitas", de 30,2 milhões, num aumento de 3,8% em relação à temporada anterior, com o organismo a terminar o exercício com resultado líquido positivo, de 231 mil euros. .O documento divulgado esta sexta-feira, dia 10 de abril, pela Liga Portugal foi elaborada internamente e sem ajuda de consultoras como anteriormente. E refere também o valor das sanções disciplinares das competições profissionais, que totalizaram quase 1,8 milhões de euros. A maior fatia diz respeito ao comportamento incorreto do público, nomeadamente a utilização de artefactos pirotécnicos dentro dos estádios, com as Sociedades Desportivas (SAD) a pagaram quase 561 mil euros em multas.