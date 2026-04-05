Futebol de Praia: Portugal perde com equipa da casa e falha conquista da El Salvador Soccer Cup

A Seleção Nacional Feminina de Futebol de Praia terminou a participação na El Salvador Soccer Cup 2026 com uma derrota por 1-0 frente à equipa anfitriã, no terceiro e último encontro da competição, resultado que permitiu às salvadorenhas conquistar o troféu.Depois de duas vitórias nas jornadas anteriores — frente ao Brasil (1-0) e ao México (6-0) — Portugal entrou em campo determinado a fechar o torneio de forma invicta. No entanto, encontrou pela frente uma seleção de El Salvador particularmente eficaz e perigosa, sobretudo nos momentos iniciais da partida. Logo no primeiro período, a formação da casa ameaçou por duas vezes a baliza portuguesa, acertando no poste e na barra, sinais claros da pressão exercida sobre a defesa lusa.Com o avançar do encontro, o jogo tornou-se mais equilibrado, com oportunidades repartidas entre as duas equipas. Apesar disso, Portugal não conseguiu concretizar as ocasiões criadas. O momento decisivo surgiu no terceiro período, quando a guarda-redes salvadorenha Maravilla arriscou um remate de longa distância que, beneficiando de alguma confusão na área, acabou por surpreender Jamila Marreiros e resultar no único golo da partida. Este foi, de resto, o primeiro golo sofrido por Portugal ao longo de toda a competição.Até ao apito final, a equipa orientada por Alan Cavalcanti procurou reagir e chegar ao empate, mas sem sucesso. Assim, a seleção portuguesa encerrou a participação no torneio com duas vitórias e uma derrota, ficando muito perto da conquista do título, que acabou por sorrir à equipa anfitriã..Futebol de Praia Feminino: Portugal goleia México e reforça arranque perfeito na El Salvador Cup.Futebol de Praia feminino: Portugal vence Brasil na estreia na El Salvador Cup