Futebol de Praia Feminino: Portugal goleia México e reforça arranque perfeito na El Salvador Cup

A Seleção Nacional feminina de futebol de praia somou a segunda vitória consecutiva na El Salvador Soccer Cup 2026, ao golear o México por 6-0, consolidando um arranque de prova praticamente irrepreensível depois do triunfo histórico frente ao Brasil na jornada inaugural. A equipa orientada por Alan Cavalcanti voltou a demonstrar consistência defensiva, eficácia ofensiva e profundidade de plantel.Portugal apresentou algumas alterações no cinco inicial, fruto do desgaste acumulado do jogo anterior, mas manteve o nível exibicional elevado. A formação nacional entrou determinada e adiantou-se ainda no primeiro período, por intermédio de Inês Cruz, que fez o primeiro golo e lançou as bases para uma vitória confortável.No segundo período, a superioridade portuguesa tornou-se ainda mais evidente. Érica Ferreira ampliou a vantagem e, pouco depois, Joana Flores fez o terceiro golo, colocando Portugal numa posição sólida antes do último período. A organização defensiva permitiu manter a baliza inviolada, enquanto a eficácia nas bolas paradas e nos remates de média distância voltou a fazer a diferença.Já na terceira parte, a Seleção Nacional confirmou a goleada. Marta Simões assinou o quarto golo e Carolina Ferreirafez o quinto. O resultado ficou fixado em 6-0 após um autogolo de Valeria Torres, já perto do final do encontro. Portugal alinhou de início com Jamila Marreiros, Ema Toscano, Cristiana Costa, Joana Flores e Érica Ferreira, tendo ainda sido utilizadas Lara Silva, Joana Vasco, Marta Simões, Beatriz Tristão, Andreia Silva, Carolina Ferreira, Joana Meira e Inês Cruz. Durante a partida, Cristiana Costa e Joana Flores viram cartão amarelo.Com este triunfo expressivo, Portugal reforça a candidatura à vitória na competição. A equipa nacional volta a entrar em campo na madrugada de domingo, pelas 1h30 (hora de Portugal continental), frente à seleção anfitriã, El Salvador, naquele que poderá ser mais um teste importante à consistência das “Pioneiras”. .Futebol de Praia feminino: Portugal vence Brasil na estreia na El Salvador Cup